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Endonezya'da 6 Avrupa ülkesine seyahat yasağı
[Fotoğraf: Reuters]
Endonezya, yeni tip koronavirüs tedbirleri nedeniyle 6 Avrupa ülkesi ve İran'a seyahat yasağı getirdiğini duyurdu.
Endonezya Dışişleri Bakanlığı koronavirüs için başlatılan yeni tedbirleri duyurdu.
Bu tedbirler kapsamında 20 Mart'tan itibaren 6 Avrupa ülkesi ve İran vatandaşlarına seyahat yasağı getirildi.
Bakanlık yaptığı açıklamada, önümüzdeki ay için Endonezya'yı ziyaret etmek isteyen tüm gezginlerin kendi ülkelerinden bir sağlık sertifikası almaları ve Endonezya misyonlarından vize için başvurmaları gerektiğini söyledi.
Etiketler: Endonezya avrupa seyahat yasağı koronavirüsSon Güncelleme: 17 Mart 2020 Salı 13:03
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