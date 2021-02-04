Haber Giriş: 4 Şubat 2021 Perşembe 03:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kuveyt’te yabancıların ülkeye girişleri 2 hafta boyunca yasaklandı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Kuveyt'te yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında pazar gününden itibaren iki hafta boyunca yalnızca vatandaşların ülkeye girişine izin verilecek.
Kuveyt Bakanlar Kurulunun açıklamasına göre, iki hafta süresince ülkeye yabancıların girişi yasaklanacak.
Kuveytlilerin birinci dereceden akrabaları ve beraberindekiler istisna kabul edilecek.
Ayrıca ülkede 20.00 ile 05.00 saatleri arasında tüm ticari faaliyetler durdurulacak, lokantalar kapalı tutulacak, bir ay boyunca lokantalar paket servis yapabilecek. Eczaneler, sağlık malzemeleri satışı ve gıda alışverişinin yapıldığı mağazalar uygulamadan muaf tutulacak.
Kararların COVID-19 vakalarındaki artış nedeniyle alındığı belirtildi.
Kuveyt'te resmi verilere göre, koronavirüs kaynaklı ölü sayısı 961'e, vaka sayısı 410 bin 167'ye ulaştı.
Etiketler: Koronavirüs
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