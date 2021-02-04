İngiltere Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İngiltere'nin "istikrar, şeffaflık ve güven" oluşturmaya yönelik katkılarından dolayı Yeni START'a değer verdiği belirtildi.

Yeni START'ın 5 yıl daha uzatılmasından memnuniyet duyulduğu kaydedilen açıklamada, İngiltere'nin ABD'yi yeni silahların kontrolüne yönelik çabalarından dolayı desteklediği vurgulandı.

Açıklamada, "Anlaşmanın kabul edildiği tarihten bu yana herhangi bir silah kontrol anlaşması kapsamına girmeyen yeni stratejik ve diğer silah sistemlerinin geliştirilmesine ilişkin küresel bağlam önemli ölçüde değişti. Bu sorunu çözmek için ABD ve diğer müttefiklerimizle birlikte çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi.