ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, görüşmede Blinken ile Al Nahyan'ın BAE'nin tarihi İsrail açılımını, BAE'yi bölgesel tehditlere karşı korumak üzere iş birliğini ve bölgedeki gerilim ve çatışmaları azaltmak için birlikte çalışma konularını ele aldıkları belirtildi.

Blinken'ın Katar ile Arap ülkeleri arasındaki anlaşmazlığın giderilmesi konusunda kaydedilen gelişmeyi memnuniyetle karşıladığı aktarılan açıklamada, BAE'nin Orta Doğu'da barış için daha çok katkı sağlaması noktasında fırsatlar bulunduğuna vurgu yaptığı kaydedildi.

Bu görüşme, Blinken'ın bakanlık görevine getirilmesinin ardından Körfez'le ilk teması oldu.

