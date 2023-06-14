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Dünya
AA 14.06.2023 06:27

Kuveyt'te Ahmed Nevvaf el-Ahmed es-Sabah yeniden başbakan

Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, Şeyh Ahmed Nevvaf el-Ahmed es-Sabah’ı yeniden başbakan olarak tayin etti.

Kuveyt'te Ahmed Nevvaf el-Ahmed es-Sabah yeniden başbakan
[Fotograf: AFP]

Kuveyt resmi ajansı KUNA'nın haberine göre Kuveyt Emiri, mevcut Başbakan Sabah'ı yeniden başbakanlık görevine getirerek hükümeti kurmakla görevlendirdi.

Başbakan Sabah, 6 Haziran’da yapılan parlamento seçimlerinin ardından istifa etmiş, Kuveyt Emiri de yeni hükümet kurulana kadar görevini sürdürmesini istemişti.

Sabah, başbakanlık görevine, ilk kez Temmuz 2022’de getirilmiş, aynı yılın ağustos ayında parlamento feshedilmişti. Tekrar hükümeti kurma görevi verilen Sabah, 2 Ekim 2022’de istifa etmişti.

5 Ekim 2022'de yeniden başbakanlık görevine getirilen Sabah’ın öncülüğündeki hükümet 23 Ocak 2023'te istifa etmiş, Sabah 5 Mart’ta yeniden başbakanlık görevine getirilmişti.

Kuveyt'te Meclisin feshedilmesi ve seçim kararları

Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, "vekiller arasındaki uyumsuzluk" gerekçesiyle Ağustos 2022'de Meclisi feshederek seçim kararı almış ve halk 29 Eylül 2022'de sandığa giderek yeni milletvekillerini belirlemişti.

Ancak bundan yaklaşık 6 ay sonra 19 Mart 2023'te Anayasa Mahkemesi, önceki parlamentonun fesih kararının "hukuksuz" olduğunu gerekçe göstererek, 2022'deki genel seçimin iptaline karar vermişti.

Yüksek Mahkeme, parlamentonun bir önceki seçimde yani 2020'de seçilen üyelerle devamına hükmetmişti.

Kuveyt Emiri son olarak 17 Nisan'da, Anayasa Mahkemesi kararıyla göreve geri dönen 2020 Meclisini tekrar feshetmiş ve 6 Haziran 2023'te seçimlere gidilmesine karar vermişti.

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