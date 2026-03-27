Kuveyt ve Suudi Arabistan'a hava saldırıları düzenlendi

Kuveyt'in kuzeybatısında yer alan Bubiyan Adası'ndaki Mubarek el-Kebir Limanı'nın, insansız hava aracı (İHA) ve seyir füzesiyle düzenlenen saldırıda hasar gördüğü bildirildi.

Kuveyt Bayındırlık ve İskan Bakanlığına bağlı Hükümet İletişim Merkezi, saldırıya ilişkin açıklamayı ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabı üzerinden duyurdu.

Açıklamada, Mubarek el-Kebir Limanı'na İHA ve seyir füzesiyle çifte saldırı düzenlendiği belirtildi.

Saldırı sonucu limanın altyapısında hasar oluştuğu, olayda herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığı ifade edildi.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, başkent Riyad bölgesine 6 balistik füze ile saldırı düzenlendiği, füzelerden ikisinin düşürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, diğer dört füzenin ise Körfez sularına ve boş arazilere düştüğü kaydedildi.

Saldırının kaynağı ile muhtemel can ve mal kaybına ilişkin bilgi verilmedi.