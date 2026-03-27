Duman 12.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 27.03.2026 11:35

İsrail ordusu: İran donanmasına deniz füzesi ve mayını üreten tesisi hedef aldık

İsrail ordusu, İran'ın Yezd kentine gerçekleştirdiği hava saldırısında deniz füzesi ve mayınlarının üretimi için "kritik öneme sahip" bir tesisi hedef aldığını iddia etti.

İsrail ordusu: İran donanmasına deniz füzesi ve mayını üreten tesisi hedef aldık

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, savaş uçaklarının Yezd kentinde hedef aldığı noktanın İran donanması için deniz füzesi ve mayını üreten bir tesis olduğu ileri sürüldü.

Açıklamada, tesiste İran donanmasına ait seyir gemilerinden, denizaltılardan ve helikopterlerden hareketli ve sabit deniz hedefleri için tasarlanmış füzelerin üretildiği ve depolandığı savunuldu.

Söz konusu hava saldırısının askeri ve deniz istihbarat servislerinin ortak çalışmasının ardından geldiğini öne süren açıklamada, İran donanmasının üretim kapasitesine "ciddi darbe" vurulduğu iddia edildi.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, eski İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

ETİKETLER
İran İsrail
Sıradaki Haber
İran'ın 8 saatlik aranın ardından yaptığı yeni füze misillemesi İsrail’in güney bölgelerini hedef aldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:48
İran: Hürmüz Boğazı kapalı
12:31
ABD’nin hedefindeki Basra Körfezi'nde kontrolü güç çok sayıda ada mevcut
12:11
Şase kopyalayan deprem fırsatçılarına operasyon
12:25
Kuveyt ve Suudi Arabistan'a hava saldırıları düzenlendi
12:06
AB, gümrük sisteminde reforma hazırlanıyor
12:18
Abdülhamid Han, Karadeniz'de yılın ilk keşif sondajına başladı
İsrail Mescid-i Aksa'yı kapalı tutmayı sürdürüyor
FOTO FOKUS
Abdülhamid Han, Karadeniz'de yılın ilk keşif sondajına başladı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ