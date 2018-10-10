Kuveyt Meclis Başkanı Al-Ghanim'in Türkiye sözleri yankı uyandırdı

Kuveyt gazeteleri, Meclis Başkanı Al-Ghanim'in "Türkiye ekonomisini hedef alan planların başarıya ulaşamayacağı" yönündeki açıklamalarını okuyucularına ilk sayfalarından duyurdu.

Ülkenin önde gelen gazetelerinden "Er-Ray" haberi "Ghanim: Türkiye muz cumhuriyeti değildir ve krizi aşacaktır." başlığıyla verirken, "Es-Siyase" gazetesi de "Ganim: Türkiye'ye karşı ekonomik savaş açanlar başarılı olmayacak." başlığını kullandı.

"En-Nehar" gazetesi ise haberi yine ilk sayfadan "Ghanim: Türkiye muz cumhuriyeti değildir. Ekonomik savaş isteyenler başarılı olamayacak." başlığıyla yayınladı.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın ev sahipliğinde dün Antalya'da düzenlenen Avrasya Meclis Başkanları Üçüncü Toplantısı'nda konuşan Kuveyt Meclis Başkanı Ghanim, "Alenen Türkiye'yi hedef almaktan bahseden ve Türkiye'ye belirli şartları dayatmak isteyenler var. Türkiye'ye karşı ekonomik savaş müjdesi verenlere, mali çöküş yaşamasını arzulayanlara şunu söylüyoruz: Başaramayacaksınız. Türkiye muz cumhuriyeti değildir." ifadelerini kullanmıştı.

Ghanim ayrıca Türk yönetimi ve halkının karşılaştıkları tüm ekonomik sorunları aşabileceğini dile getirmişti.

Kaynak: AA