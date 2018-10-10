İngiltere'de "İntiharları Önlemekten Sorumlu Bakan" atandı

Geçen yıl 6 bine yakın intiharın yaşandığı ülkede hükümet, "İntiharları Önlemekten Sorumlu Bakan" atadı.
İngiltere Başbakanı Theresa May, Sağlık Bakanlığı bünyesinde Jackie Doyle-Price’ı "İntiharları Önlemekten Sorumlu Bakan" olarak atadığını duyurdu.
Yeni bakanlığın, dünyada intiharla mücadele için kurulan ilk bakanlık olduğu belirtiliyor.
İngiltere'de intihar vakaları özellikle 45-49 yaşlarında erkekler arasında görülüyor. Ocak ayında da ülkede "Yalnızlık Bakanlığı" kurulmuştu.
Kaynak: TRT Haber