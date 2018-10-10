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İngiltere'de "İntiharları Önlemekten Sorumlu Bakan" atandı

İngiliz hükümeti ülkede intihar vakaları artınca çareyi konuya ilişkin bakanlık kurmakta buldu. Ülkede ilk kez "İntiharları Önlemekten Sorumlu Bakan" atandı.

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İngilterede &quot;İntiharları Önlemekten Sorumlu Bakan&quot; atandı

Geçen yıl 6 bine yakın intiharın yaşandığı ülkede hükümet, "İntiharları Önlemekten Sorumlu Bakan" atadı.

İngiltere Başbakanı Theresa May, Sağlık Bakanlığı bünyesinde Jackie Doyle-Price’ı "İntiharları Önlemekten Sorumlu Bakan" olarak atadığını duyurdu.

Yeni bakanlığın, dünyada intiharla mücadele için kurulan ilk bakanlık olduğu belirtiliyor.

İngiltere'de intihar vakaları özellikle 45-49 yaşlarında erkekler arasında görülüyor. Ocak ayında da ülkede "Yalnızlık Bakanlığı" kurulmuştu.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: intihar, İngiltere, theresa may
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