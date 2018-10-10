Avustralya vatandaşı PKK'ya üye olmaktan yargılanıyor

Türkiye ile Irak sınırında 2012 yılında yakalanan Resan Lelikan, yargılandığı Yeni Güney Galler Yüksek Mahkemesinde PKK üyesi olduğunu kabul ederken, terör örgütü ile eylem yapmayı reddettiğini açıkladı.

Resan Lelikan, o dönem bölgede sadece fotoğraf çekmek için bulunduğunu belitti.

Bunun üzerine mahkeme jürisi kendisine, o dönemde çektirdiği fotoğrafları gösterdi.

Savcı Paul McGuire, Lelikan’a 'kalaşnikof kullandığı fotoğrafların dergide ne işi vardı' sorusunu yöneltti.

Savcı McGuire ayrıca, fotoğraflardan sanığın taşıdığı el bombası dolu sandığın da görülebileceğini ifade etti.

Mailinden mesajları okundu

Savcı Paul McGuire, Resan Lelikan’ın gönderdiği bir mailden de detay vererek, etrafını bombalayan Türk uçaklarının kendisini nasıl kızdırdığını da mailinde anlattığından bahsetti.

Paul McGuire, Resan Lelikan'ın mailinden, “Düşman tarafından etrafları sarıldıktan sonra, 12 saat süren bir çatışmanın ardından kayıp vermeden çemberi yarıp çıkabildik” ibaresinin yer aldığı bölüm de okudu.

Resan Lelikan iddiaları reddederken, mahkeme jürisi, kendisine bölgede muhabir ya da gazeteci olarak bulunmasının dahi sorun teşkil ettiğini belitti.

Kaynak: 9news