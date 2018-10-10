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Fransa'dan "Nazi avcısı" çifte ödül

Fransa'da meşhur "Nazi avcısı" çift, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından ödüllendirildi.

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Fransadan &quot;Nazi avcısı&quot; çifte ödül

Fransa’da savaş suçlusu Klaus Barbie’yi bulan meşhur Nazi avcısı çift Serge Klarsfeld ve eşi Beate, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından ödüllendirildi.

83 yaşındaki Serge Klarsfeld, Onur ödülüne (Grand Cross of the Legion of Honour) layık görülürken, 79 yaşındaki Beate Klarsfeld ise Fransa’nın en büyük ödülü olan Devlet Liyakat Madalyası (National du Merite) ile ödüllendirildi.

Klaus Barbie'yi de yakalamışlardı

Hayatlarını Nazileri yakalayıp adalete teslim etmeye adayan çiftin yakaladığı Naziler arasında savaş suçlusu Klaus Barbie de vardı.

Klaus Barbie, Nazi Almanyası’nın gizli polisi Gestapo’nun eski bir memuruydu ve Fransa’daki suçları onun "Lyon Kasabı" olarak tanınmasına yol açmıştı.

Barbie, insanları ölüm kamplarına göndermekten sorumluydu. Savaştan sonra Latin Amerika’ya kaçtı. Klarsfeld çifti 1971 yılında onun yerini bulduklarında Bolivya’da yaşıyordu.

Barbie, Fransa’ya 1983’te iade edildikten sonra 1987 yılında ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. 1991 yılında Lyon’da bir hapishanede öldü.

Kaynak: İHA, ABC News 

Etiketler: ödül, nazi avcısı, fransa
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