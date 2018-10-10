İspanya'daki sel felaketinde 9 kişi hayatını kaybetti

İspanya'nın Mallorca Adası'nda meydana gelen sel nedeniyle savaş alanına dönen bölgede halk yaralarını sarmaya çalışıyor.

Salı günü Mallorca Adası'nda bulunan Sant LIorenc'i vuran şiddetli yağış ve sellerde 9 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Aralarında Guardia Civil üyelerinin de olduğu 300 kişi arama kurtarma çalışmalarını sürdürürken, yardım için bölgeye 80 asker sevk edildi.

Yaklaşık 200 kişi de tahliye edilerek spor tesislerine ve bir hipodroma yerleştirildi.

Başbakan bölgeyi ziyaret edecek

Hükümet, olayı "yıkıcı" olarak değerlendirirken, Başbakan Pedro Sanchez'in gün içinde bölgeye gideceği açıklandı. Parlamentoda ise bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Sanchez sosyal medya sitesi Twitter'dan paylaştığı mesajında, gelen bilgileri yakından takip ettiğini, hayatını kaybedenlerin aile ve yakınlarına destek olacağını açıkladı.

Gece metrekareye 232,8 litre yağış düştüğünü duyuran İspanya Meteoroloji Ajansı, şiddeti azalsa da yağmurun bugün de devam edeceği uyarısı yaptı.

Kaynak: AA, Reuters