"Türkiye'yi hedef almak isteyenler başaramayacak"

Avrasya Parlamento Başkanları toplantısında katılan birçok ülkenin temsilcisi, Türkiye'nin bölgedeki önemli rolüne ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor.

Bu isimlerden biri de Meclis Başkanı Binali Yıldırım ile bir araya gelen Kuveyt Meclis Başkanı Marzouq Al-Ghanim oldu.

Genel Kurul'da bir konuşma yapan Al-Ghanim'in gündeminde Türkiye vardı.

Türkiye'ye yönelik operasyonlara ve eleştirilere tepki gösteren Al-Ghanim şu ifadeleri kullandı:

''Bölgemizdeki bazı ülkeler kasıtlı olarak Türkiye'yi hedef alıyor. Türkiye'yi hedef almak isteyenlere sesleniyoruz. Başaramayacaksınız. Türkiye Muz Cumhuriyeti değildir.''

Kaynak: TRT Haber