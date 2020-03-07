Kuveyt Sivil Havacılık Genel Müdürülüğü tarafından yayımlanan genelgede, Mısır, Filipinler, Suriye, Lübnan, Sri Lanka, Bangladeş ve Hindistan'dan gelen Kuveyt vatandaşlarının ülkeye girişine izin verileceği ancak gerekli olan karantina uygulamalarının yerine getirileceği belirtildi.

Söz konusu ülkelere 1 hafta süreyle uçak seferlerinin yapılmayacağı ifade edilen açıklamada, son iki haftada bu ülkelerde bulunmuş olanlardan Kuveyt'te geçerli oturum sahiplerinin de girişlerine yasak getirildiği bildirildi.

Kuveyt'te 58 kişide Kovid-19 tespit edilmişti.