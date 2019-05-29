Beyaz Saray’dan bir yetkili, ABD Başkanı Donald Trump’ın kıdemli danışmanı ve damadı Jared Kushner’in gelecek ay Bahreyn’de düzenlenmesi planlanan ekonomi çalıştayına destek toplamak için Fas, Ürdün, Kudüs ve İsrail’e ziyaret gerçekleştiren bir heyete başkanlık ettiğini söyledi.

Yetkili, ABD'nin İsrail-Filistin meselesinin çözümü konusunda açıklaması beklenen "Yüzyılın Anlaşması" planının ilk bölümünün Kushner tarafından 25-26 Haziran’da Bahreyn’de açıklanacağını belirtti.

Kushner’e, ABD’nin Orta Doğu özel temsilcisi Jason Greenblatt ve İran özel temsilcisi Brian Hook da eşlik ediyor. Bölge turuna Fas’ın başkenti Rabat’tan başlayan heyet, oradan Amman ve Kudüs’e, daha sonra ise İsrail'e gidecek.

"Yüzyılın Anlaşması" planı kapsamındaki ilk organizasyon

Bahreyn'in başkenti Manama'da düzenlenecek çalıştayın, ABD'nin İsrail-Filistin meselesinin çözümü konusunda yakında açıklaması beklenen "Yüzyılın Anlaşması" planı kapsamındaki ilk organizasyon olduğu ifade ediliyor.

Beyaz Saray basın fisinden yapılan açıklamada, Bahreyn'in ABD ile iş birliği içinde 25-26 Haziran'da başkent Manama'da "Refah için Barış" adlı ekonomik çalıştaya ev sahipliği yapacağı belirtilmişti.

Çalıştayın hükümet, sivil toplum ve iş dünyasındaki liderlerin fikir alışverişinde bulunması, stratejileri tartışması ve potansiyel ekonomik yatırımlara destek vermesi için çok önemli olduğuna işaret edilen açıklamada, "Refah için barış, Filistin halkı ve bölge için müreffeh bir gelecek için daha istekli ve başarılabilir çalışmalara fırsat tanıyacaktır" denilmişti.

"Yüzyılın Anlaşması" için mali destek Körfez ülkelerinden

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya yakınlığıyla bilinen Israel HaYom gazetesi, ABD'nin İsrail-Filistin meselesinin çözümü konusunda yakın zamanda açıklaması beklenen Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Mısır'ın da destek verdiği belirtilen "Yüzyılın Anlaşması" planının maddeleri olduğunu öne sürdüğü bir belge yayımlamıştı.

Buna göre, "Yeni Filistin Devleti"nin kurulmasını öngören bu anlaşmanın uygulanması için mali destek sağlayacak ülkeler, başta ABD olmak üzere Avrupa Birliği (AB) ve petrol üreticisi Körfez Arap ülkeleri olacak.

Destekleyici ülkeler, "Yeni Filistin"deki ulusal projeler için 5 yıl boyunca 30 milyar dolarlık bütçe sağlayacak. Bu bütçeye izole Yahudi yerleşim birimleri ile büyük yerleşim yerlerinin İsrail'e bağlanması maliyeti de dahil olacak.

Destekleyen devletler tarafından ödenecek fonların bölünmesi:

- ABD yüzde 20

- AB yüzde 10

- Petrol üreticisi Körfez Arap ülkeleri ise fonun yüzde 70’ini karşılayacak. Bu yüzde 70'lik oran, ülkelerin petrol gelirlerine göre belirlenecek.

- Yükün çoğu petrol üreten Körfez ülkelerinde olacak çünkü bu anlaşmadan asıl yararlanacaklar onlar.

Kaynak: Reuters