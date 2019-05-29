Suriye'de Beşşar Esed rejimi ordusu ve Rusya, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içindeki sivil yerleşim yerlerine sahur vaktinden bu yana hava saldırıları düzenliyor.

Saldırılarda şuana kadar 13 sivil hayatını kaybetti.

Dün akşam da hava ve kara saldırıları düzenlenmişti

Esed rejimi ordusu ve İran destekli terörist gruplardan oluşan rejim güçleri, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi"ne dün akşam da hava ve kara saldırıları düzenlemişti.

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarından alınan bilgiye göre, Esed rejimine ait savaş uçaklarının hava saldırılarında İdlib'in Ariha ilçesi, İhsem, Maretemater, Sfuhen ve Han Es Sübül köylerinde 8 sivil, Halep El Etarib ilçesi ile Kefer Halep ve El Bevvabiyye köylerinde 12 sivil olmak üzere 20 sivil daha yaşamını yitirmiş, onlarca sivil yaralanmıştı.

"İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi"ndeki durum

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ili, neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin kalesi niteliğinde.

Halihazırda iç göç ile nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi, Mart 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geldi.

Türkiye, Rusya ve İran, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ve çevresini "Gerginliği Azaltma Bölgesi" ilan etti. Rejim güçlerinin ateşkesi sık sık ihlal etmesi üzerine Türkiye ve Rusya, ek mutabakata vardı.

Rejim, destekçilerinin yardımıyla 17 Eylül 2018'de Soçi'de imzalanan mutabakata rağmen saldırılarına devam ediyor. Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da 25-26 Nisan'da Türkiye, Rusya ve İran arasında düzenlenen 12. toplantı sırasında artan saldırılar aynı yoğunlukta sürüyor.

1 ayda en az 255 sivil hayatını kaybetti

Sivil Savunma kaynakları, 25 Nisan'dan bu yana yapılan saldırılarda en az 255 sivilin yaşamını yitirdiğini, 650'den fazlasının yaralandığını belirtiyor.

Esed rejimi ve destekçilerinin, Türkiye ve Rusya'nın İdlib mutabakatını imzaladığı 17 Eylül 2018'den beri ateşkesi ihlal ederek gerçekleştirdiği saldırılarda 553 binden fazla sivil yerlerinden edildi.

Rejim, İran destekli gruplar ve Rusya'nın hava desteğiyle, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi"ne 1 ay önce başlattığı geniş çaplı saldırılarla 100 kilometrekare civarında bir alanı ele geçirdi. Askeri muhalifler ise, söz konusu bölgeleri rejim güçlerinden geri almak için zaman zaman operasyon düzenliyor.

Kaynak: AA