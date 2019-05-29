İspanya Dışişleri Bakanı Josep Borrell, bir Katalan gazetesine verdiği demeçte, "5 yıl önce hayal bile edemeyeceğimiz yeni bir dünya var. Trump başkan değildi, Brexit yoktu, göçmen krizi ve Suriye savaşı yoktu. Çok şeyler değişti. Müttefiklerimiz bize sırtını çevirdi. Eski düşmanımız Rusya, yeniden 'Ben buradayım' diyor ve bir tehdit olmaya devam ediyor. Çin bir rakip olarak ortaya çıkıyor" dedi.

Bu sözlere tepki gösteren Rusya Dışişleri Bakanlığı, İspanya'nın Moskova Büyükelçisi Fernando Valderrama'yı dün Bakanlığa çağırdı.

İspanyol basınında çıkan haberlerde, Rusya Dışişleri Bakanlığının Valderrama'ya, "Bu tür sözler İspanya ve Rusya arasındaki ilişkilere zarar veriyor" mesajını ilettiği belirtildi.

Ayrıca Rusya Dışişleri Bakanlığından konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, Borrell'in sözlerinin "Rusya ve İspanya arasında yakın zamanda imzalanan karşılıklı dostluk ve ortak faydalara zarar verdiği" vurgulandı.

İspanya'da Sosyalist İşçi Partisinin (PSOE) liste başı adayı olarak Avrupa Parlamentosuna (AP) seçilen Borrell'in kısa zamanda Dışişleri Bakanlığı görevini bırakması bekleniyor.

İspanya hükümeti, özellikle Almanya ve Fransa'da lobi yaparak eski AP Başkanı Borrell'in yeni dönemde Avrupa Birliği (AB) Dış Politika ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi olarak seçilmesi için çaba gösteriyor.

Kaynak: AA