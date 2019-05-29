Çin'in kuzeybatısında bulunan Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde yürekleri ağza getiren bir olay yaşandı.

Yining şehrindeki olayda, 2 yaşındaki ve 7 aylık 2 çocuk, pencereye tırmandı ve çocuklardan biri 5. kattan aşağı düşerken, aracından fırlayarak çıkan bir kişinin, kollarını açıp gövdesini minder gibi kullanmasıyla hayatta kaldı.

Bölgede yaşayan 28 yaşındaki Tonik Turghanbek, çocuğun 5. katın penceresinden düştüğünü, apartmanın yanına aracını park ederken fark etti.

Güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntülerde, Turghanbek'in arabasından indiği ve çocuğu yakalamak için kollarını açtığı görüldü. Ancak çocuk, Turghanbek'in göğsüne çarparak olaydan ciddi bir yara almadan kurtuldu.

"O an hiçbir şey düşünmedim ve onu yakaladım"

Turghanbek, "Onu (çocuğu) gördüğüm anda zaten düşüyordu. O an hiçbir şey düşünmedim ve onu yakaladım. Bir anda bayıldım ve sonra ne olduğunu bilmiyorum. Uyandığımda polis ve kurtarma ekipleri oradaydı" ifadelerini kullandı.

Sağlık kontrolü için yerel bir hastaneye kaldırılan çocuğun, ciddi bir yarası olmadığı belirtildi. Ancak Turghanbek'in başı ile kollarında çizikler ve aşınma meydana geldiği açıklandı.

Kaynak: Reuters