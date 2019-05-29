Kimileri okul, kimileri oyun çağında. Çocuk olmalarına karşın evlendiriliyorlar, çalıştırılıyorlar, eğitimden yoksun kalıyorlar ya da yetersiz beslenme ve hastalıklarla mücadele ediyorlar.

Dünya genelinde her dört çocuktan biri bu durumda.

“Save The Children” adlı yardım örgütünün hazırladığı rapora göre, bu konuda verilen mücadelede ciddi ilerleme sağlandı. 176 ülkeyi kapsayan rapora göre, evlendirilen, çalıştırılan, şiddet sonucu ölen ya da okula gönderilmeyen çocukların sayısı 2000’den bu yana neredeyse yüzde 30 azaldı, 690 milyona geriledi. 2000 yılında imza konan “Küresel Kalkınma Hedefleri’ bu mücadelede etkili oldu.

Rapor hazırlanırken mercek atına alınan 176 ülkeden en kötü sicile sahip olanlar Güney Sudan, Mali, Çad, Nijer ve Orta Afrika Cumhuriyeti. Bu konuda en iyi durumdaki ülkeler ise Singapur, İsveç, Finlandiya, Norveç ve Slovenya.

2000 yılından bu yana çocuklarla ilgili konularda ciddi kazanımlar elde edildi. Beş yaşına gelmeden hayatını kaybeden çocukların sayısı neredeyse yarı yarıya azaldı, çocuk gelinlerin sayısı 11 milyon azalarak 37 milyona geriledi.

19 yıl öncesiyle kıyaslandığında çocuk işçilerin sayısı da 94 milyon azaldı.

Kaynak: TRT Haber