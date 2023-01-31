Tayvan'da bir adam papağınını dışarıya çıkarttı. Papağanı civarda koşu yapan bir doktora saldırdı.

Tayvan Merkez Haber Ajansı'na göre saldırıya uğrayan doktor, kuşun ani hareketlerinin neden olduğu bir düşüşten sonra kalça eklemini çıkardı ve pelvisini kırdı.

Kuşun saldırısına uğrayan doktor, papağanın sahibine ihmalkar yaralanma nedeniyle dava açtı ve mali kayıpları için tazminat talebinde bulundu.

Mahkemelere, yaraları nedeniyle bir hafta hastanede kaldığını ve altı aydan fazla çalışamayacağını, iyileşmesi için üç ay özel bakım dahil olmak üzere altı aya ihtiyacı olduğunu söyledi.

Doktorun avukatı, doktorun bir plastik cerrah olduğunu ve işinin ameliyat yapmak için uzun süre ayakta kalmayı içerdiğini, bu nedenle yaralanmanın büyük mali kayıplara yol açtığını söyledi.

"Hiçbir davaya benzemiyor"

Tainan Bölge Mahkemesinin idari bölümünden bir temsilci medyaya, davanın "nadir" olduğunu ve son on yılda mahkemede görülen hiçbir davaya benzemediğini söyledi.

Mahkeme, doktorun düşüşünün papağanın sahininin ihmalinden kaynaklandığına karar verdi.

Yargıç, papağanının boyutunun 40 cm yüksekliğinde ve 60 cm kanat açıklığı bulunduğunu bu nedenle büyük bir hayvan sayıldığı için "koruyucu önlemler" alması gerektiği anlamına geldiğini söyledi.

Hapis cezası "kasten yaralama suçundan" verildi.

Temyize gidecek

Papağanın sahibi adam, papağanlarının saldırgan olmadığını ve tazminatın çok yüksek olduğunu savunarak mahkemenin kararına saygı duyduğunu ancak temyize gitmeyi planladığını söyledi.

Papağanının kaderi belirsizliğini koruyor.