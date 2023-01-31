Times of India gazetesi havayolu şirketi Vistara çalışanının polise şikayette bulunduğunu iddia ederek, yolcunun kendilerine yumruk attığını ve meslektaşlarının üzerine tükürdüğünü bildirdi.

Şikayete göre mürettebat, kadının ekonomi sınıfındaki koltuğundan kalkıp business sınıfına geçmesi üzerine itiraz etmişti. Kadın ayrıca "uçağı soymak ve uçağa çöp atmakla" suçlanıyor.

Vistara yaptığı açıklamada, uçuş kaptanının davranışları nedeniyle "bir uyarı kartı düzenlediğini ve müşteriyi kısıtlama kararı aldığını" söyledi.

Vistara, personelinin kadını "sürekli asi davranış ve şiddet içeren davranışlar" nedeniyle zaptetmek zorunda kaldığını söyledi.

Kadının avukatı Prabhakar Tripathi, BBC'ye kendisine ayrılan koltukta "rahatsız" olduğunu ve "boş bir koltuğa taşınmasını istediğini" ve bunun ekiple "anlaşmazlığa" neden olduğunu söyledi. Türbülans nedeniyle tuvaleti kullanmasına da izin verilmediğini iddia etti.

Tripathi, "Daha sonra tuvalete gitmesine izin verildi, ancak dönüşte bağlandı" dedi.

Polis memurlarının kadının sarhoş olduğunu söylediğini aktaran basında çıkan haberleri de yalanladı.

Kadın, tutuklandı ve daha sonra polis kefaletiyle serbest bırakıldı.

Kadının avukatı iddiaları yalanladı.