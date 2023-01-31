Washington Post gazetesinde hafta sonu yayımlanan bir fotoğrafın altında "ABD PKK'ya askeri eğitim veriyor" ifadesi yer almıştı.



TRT Haber bu skandal ifadeyi Dışişleri Bakanlığı'na sordu.



ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price TRT Haber'e yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada "Fotoğrafın başlığı doğru değil haber ile ilgili Savunma Bakanlığı'ndaki meslektaşlarımız ile çalışıyoruz" ifadesi kullanıldı.



Açıklamada PKK/YPG'nin ABD, Türkiye ve Avrupa Birliği tarafından terör örgütü olarak tanımlandığı, PKK/YPG'nin 1997'den beri terör örgütleri listesinde olduğu kaydedildi.



ABD Dışişleri Bakanlığı'nın TRT'ye gönderdiği açıklamada "Washington'ın terörle mücadelede Türkiye ile omuz omuza durduğu belirtildi; "Türkiye'nin meşru endişelerini anlıyoruz ve tüm terör gruplarının oluşturduğu tehditlere karşı birlikte çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi.

Suçu Getty Images'e attı



Washington Post gazetesi de açıklamada bulundu.



Gazete, Getty Images tarafından kendilerine iletilen fotoğrafın yanlış alt yazı bilgileri içerdiğini belirtti.



Açıklamada "Amerikan güçleri, Türkiye ve Irak'ta faaliyet gösteren ve ABD tarafından terör örgütü olarak tanınan PKK üyelerini eğitmiyordu" denildi.