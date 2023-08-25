Açık 25.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
Reuters 25.08.2023 08:53

Küresel ticarete kötü haber: Panama'da kısıtlama 10 ay daha uzayacak

Panama Kanalı'ndan bir yetkili, 24 Ağustos Perşembe günü yaptığı açıklamada, uzun süreli kuraklığın su seviyesini düşürdüğü bir ortamda, günlük gemi geçişi ve maksimum su çekimi kısıtlamalarını en az 10 ay daha sürdürmeyi beklediklerini söyledi.

Küresel ticarete kötü haber: Panama'da kısıtlama 10 ay daha uzayacak

Kanal otoritesi bu yılın başlarında kısıtlamalar uygulamaya başladı ve bu da geçişi bekleyen gemilerin birikmesine neden oldu.

Kaldırımlar, bazı rotalarda navlun maliyetlerinin artması nedeniyle gemi sahiplerini kargolarını hafifletmeye veya alternatif rotalara geçmeye zorladı.

Dünyada benzeri olmayan mühendislik harikası: Panama Kanalı
Dünyada benzeri olmayan mühendislik harikası: Panama Kanalı

Kısıtlamaların uzatılması, bir sonraki yağmur mevsimi gelmeden önce kanala su depolamak için yer sağlayacak, ancak geçişten önce rezervasyon yapmazlarsa gemiler için daha büyük bir darboğaz yaratabilir.

Resmi verilere göre, birikmiş gemi sayısı Perşembe gününden bu yana 115 gemiye düştü.

Panama'da, Pasifik Okyanusu'ndaki suyun normalden daha sıcak olmasıyla bağlantılı olarak doğal olarak oluşan El Nino iklim modeli kuraklığa katkıda bulunuyor.

Sıradaki Haber
New York Times, CNN ve ABC, ChatGPT'nin içeriklerine erişmesini engelledi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:55
Bursa'da aranan 44 kişi yakalandı
09:53
Faiz artışı yatırımcılar ile dünya basınında olumlu karşılandı
09:44
Korumalı iş yerlerine 1 milyon 34 bin lira destek yapıldı
09:47
Dinamitle patlatılan 16 katlı rezidans yerle bir oldu
09:38
TCMB, 3 ödeme hizmetleri şirketinin faaliyet izni kapsamını genişletti
09:35
Bingöl'deki orman yangını kontrol altında
Sular çekildi, asırlık mezar ortaya çıktı
Sular çekildi, asırlık mezar ortaya çıktı
FOTO FOKUS
Dinamitle patlatılan 16 katlı rezidans yerle bir oldu
Dinamitle patlatılan 16 katlı rezidans yerle bir oldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ