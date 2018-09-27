"Küresel ticaret savaşı en çok ABD'yi etkileyecek"

Avrupa Merkez Bankası ekonomistlerinin oluşturduğu bir simülasyon, şiddetli bir küresel ticaret savaşının ABD ekonomisine önemli şekilde zarar vereceğini, Çin'in ise bundan çok fazla etkilenmeyeceğini gösterdi.

Simülasyona göre, ticaret savaşı nedeniyle ABD'de hane halkları daha yoksul hale gelecek ve işsiz kalacak.

Çarşamba günü yayınlanan çalışmada ekonomistler, hisse senedi ve tahvil piyasalarının ekonomiye genel bir güven kaybıyla zarar verebileceğini söyledi. Ticaret gerilimlerinin tırmanmasının, büyüme üzerinde önemli derecede olumsuz bir küresel etkiye sahip olabileceği belirtildi.

Trump'ın son vergi kararları dahil edilmedi

Çalışma, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı 200 milyar dolar değerindeki Çin mallarına getirilen yüzde 10'luk vergileri ve Çin'in 60 milyar dolarlık missilleme vergilerini içermiyor.

Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Avrupa Merkez Bankası tarafından geliştirilen bilgisayar modelini kullanan araştırmacılar, ABD’nin tüm ithalat için yüzde 10 gümrük tarifesi uyguladığı ve diğer ülkelerin buna aynı oranda misillemede bulundukları senaryosunu temel alıyor.

Hem büyümede hem ticarette düşüş

Sadece bir varsayım olan bu senaryo, ABD'nin büyümesinde ilk yılda yüzde 2'lik bir azalma ve küresel ticarette yüzde 3'lük düşüşü gösteren sonuçlar verdi.

Çalışmanın amacı, tarifelerin yayılması durumunda ekonomiye ne olacağının genel yönünü göstermek.

Kaynak: ABC News