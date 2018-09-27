John Bolton'dan İran'a: Bize şeytan diyorlarsa ödemeyi cehenneme yaparlar

ABD'nin nükleer anlaşmadan ayrılmasının ve İran'a yaptırım kararlarını uygulamasının ardından iki ülke arasında artan gerilim, Birleşmiş Milletler (BM) toplantılarına da yansıdı. En dikkat çeken açıklamalardan biri ise, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'dan geldi.

"Mollalara göre büyük şeytan, yeraltı dünyası ve öfkeli cehennemin efendisiyiz"

Geçtiğimiz gün New York'ta düzenlenen Birleşmiş Milletler Nükleer İran Zirvesi'nde yaptığı açıklamada İran'a sert eleştirilerde bulunan John Bolton, "Eğer bize, müttefiklerimize veya ortaklarımıza karşı gelirseniz, vatandaşlarımıza zarar verirseniz, yalan söylemeye ve aldatmaya devam ederseniz, cehenneme ödeme yaparsınız. Tahran'daki mollalara göre, bizler 'büyük şeytan', 'yeraltı dünyasının efendisi', 'öfkeli cehennemin efendisi'yiz. Bu durumda beni ciddiye aldıklarını düşünebilirim" dedi.

ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesi

ABD Başkanı Donald Trump, 14 Temmuz 2015’te Avusturya'nın başkenti Viyana’da P5+1 (ABD, Çin, Rusya, İngiltere, Fransa ve Almanya) ile İran arasında imzalanan ve 16 Ocak 2016’da yürürlüğe giren Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan nükleer anlaşmadan çekildiklerini ve İran'a yaptırımların yürürlüğe sokulacağını duyurmuştu.

Trump'ın kararının ardından, ABD Hazine Bakanlığından İran'a yönelik ilk yaptırım paketinin 7 Ağustos'ta, ikinci yaptırım paketinin ise 4 Kasım'da devreye gireceği bildirilmişti.

Kaynak: CNN International