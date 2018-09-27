  • 27 EYLÜL 2018, PERŞEMBE

TRT Haber

  • DOLAR 6.097
    EURO 7.159
  • BIST 99351.6
    ALTIN 234.164
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » John Bolton'dan İran'a: Bize şeytan diyorlarsa ödemeyi cehenneme yaparlar

John Bolton'dan İran'a: Bize şeytan diyorlarsa ödemeyi cehenneme yaparlar

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, kendilerine şeytan diyen Tahran’ın davranışlarında değişiklik yapması gerektiğini, aksi halde cehenneme ödeme yapacaklarını söyledi.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
John Boltondan İrana: Bize şeytan diyorlarsa ödemeyi cehenneme yaparlar

ABD'nin nükleer anlaşmadan ayrılmasının ve İran'a yaptırım kararlarını uygulamasının ardından iki ülke arasında artan gerilim, Birleşmiş Milletler (BM) toplantılarına da yansıdı. En dikkat çeken açıklamalardan biri ise, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'dan geldi.

"Mollalara göre büyük şeytan, yeraltı dünyası ve öfkeli cehennemin efendisiyiz"

Geçtiğimiz gün New York'ta düzenlenen Birleşmiş Milletler Nükleer İran Zirvesi'nde yaptığı açıklamada İran'a sert eleştirilerde bulunan John Bolton, "Eğer bize, müttefiklerimize veya ortaklarımıza karşı gelirseniz, vatandaşlarımıza zarar verirseniz, yalan söylemeye ve aldatmaya devam ederseniz, cehenneme ödeme yaparsınız. Tahran'daki mollalara göre, bizler 'büyük şeytan', 'yeraltı dünyasının efendisi', 'öfkeli cehennemin efendisi'yiz. Bu durumda beni ciddiye aldıklarını düşünebilirim" dedi.

ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesi

ABD Başkanı Donald Trump, 14 Temmuz 2015’te Avusturya'nın başkenti Viyana’da P5+1 (ABD, Çin, Rusya, İngiltere, Fransa ve Almanya) ile İran arasında imzalanan ve 16 Ocak 2016’da yürürlüğe giren Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan nükleer anlaşmadan çekildiklerini ve İran'a yaptırımların yürürlüğe sokulacağını duyurmuştu.

Trump'ın kararının ardından, ABD Hazine Bakanlığından İran'a yönelik ilk yaptırım paketinin 7 Ağustos'ta, ikinci yaptırım paketinin ise 4 Kasım'da devreye gireceği bildirilmişti.

Kaynak: CNN International

Etiketler: şeytan, john bolton, iran, abd
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER