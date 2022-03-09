Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin haber akışı varlık fiyatları üzerinde en etkili faktör olmayı sürdürüyor.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın Ukrayna ile ilgili problemleri müzakere yoluyla çözmelerinin daha iyi olacağına yönelik açıklaması piyasalarda pozitif karşılanırken, borsalarda yükseliş, altın, petrol ve tahvil fiyatlarında düşüşler görüldü.

Avrupa borsalarında bugün yükselişler yüzde 4'ü aşarken, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 5 değer kazancıyla öne çıktı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi de hafta başından bu yana devam eden yükseliş eğiliminin ivme kazanmasıyla şu sıralarda yaklaşık yüzde 1,6 değer kazancıyla 2.050 seviyelerinde seyrediyor.

Hafta başından bu yana yaklaşık yüzde 3 gerileyen New York borsasında ise bugün vadeli işlemlerde endeks kontratları yüzde 2'ye yakın artışla işlem görüyor.

Altın ve petrol fiyatları geriliyor

Rusya-Ukrayna savaşında sorunun müzakerelerle çözülebileceği ihtimaliyle altın, petrol ve tahvil fiyatları ise düşüşe geçti.

Dün 2.070 dolarla Ağustos 2020'den bu yana gördüğü en yüksek seviyeye çıkan altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 1,8 azalışla 2.015 dolara kadar gerilerken, Brent petrolün varil fiyatı yüzde 2,5 düşüşle 124,1 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varil fiyatı dün ABD'nin Rusya'dan petrol ve doğal gaz ithalatını yasaklamasıyla 139,1 dolarla son 14 yılın en yüksek seviyesine çıkmıştı.

Tahvil piyasalarında ise artan satış baskısıyla ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 1,91 seviyelerine çıkarken, dolar endeksi yüzde 0,6 gerileyerek 98,5'e indi.

Analistler, Ukrayna'daki gelişmeler ve açıklamaların piyasaların yönü üzerinde belirleyici olmaya devam edeceğini belirterek, oynaklığın yüksek olması nedeniyle yatırımcıların temkinli davranması gerektiğini ifade etti.

Diplomasiye dönüleceği yönündeki açıklamaların piyasaları pozitif etkileyeceğini aktaran analistler, enerji ve emtia fiyatlarında düşüşün devam etmesi durumunda pay piyasalarındaki yükselişlerin kalıcı olabileceğini kaydetti.