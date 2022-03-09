Haber Giriş: 9 Mart 2022 Çarşamba 13:40Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber, Reuters
Ukrayna: Rus güçleri Çernobil'in elektrik bağlantısını kesti
Ukrayna: Rus güçleri Çernobil nükleer santralinin elektrik şebekesi ile bağlantısını kesti.
Ukrayna Devlet İşletme Ulusal Nükleer Enerji Üretimi Şirketi (ENERGOATOM), Çernobil ile başkent Kiev arasındaki 750KW'lik hattın koptuğunu duyurdu.
ENERGOATOM, Çernobil'deki güç eksikliğinin havaya radyoaktif madde karışma riskini doğurduğunu açıkladı.
Şirket açıklamasında, devam eden çatışmaların onarımı ve santrale güç verilmesini imkansız hale getirdiği vurgulandı.
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Etiketler: Kiev Moskova Nükleer Santral Rusya Son Dakika Ukrayna
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