Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskiy ile telefonda görüştü.

Görüşmede Kanada'nın Ukrayna'ya son derece uzmanlaşmış bir askeri teçhizat sevkiyatı daha yapacağını söyledi.

Trudeau attığı bir tweet ile de Zelenskiy'yi Kanada parlamentosuna hitap etmeye davet ettiğini söyledi.