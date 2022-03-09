Haber Giriş: 9 Mart 2022 Çarşamba 13:41Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
Kanada Ukrayna'ya yüksek teknolojiye sahip askeri teçhizat gönderiyor
[Fotoğraf:AP]
Kanada Başbakanı Trudeau, Ukrayna'ya yüksek teknolojili askeri teçhizat göndereceklerini belirtti.
Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskiy ile telefonda görüştü.
Görüşmede Kanada'nın Ukrayna'ya son derece uzmanlaşmış bir askeri teçhizat sevkiyatı daha yapacağını söyledi.
Trudeau attığı bir tweet ile de Zelenskiy'yi Kanada parlamentosuna hitap etmeye davet ettiğini söyledi.
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