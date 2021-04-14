Rusya’nın Nilmoguba kentinde düzenlenen bir sergi dikkatleri çekti.

Buz altındaki sergi için hem sanat severler hem de çevreciler, suyun derinliklerinde bir araya geldi.

Eserlerin sahibi Rus fotoğrafçı Lyagushkin aynı zamanda bir dalgıç. Fotoğrafçı, küresel ısınmanın sonucu olarak çok sayıda türün yok olacağına dikkat çekti.

"Buzlar eridiğinde sadece benim fotoğraflarım kalacak"

Lyagushkin, "Buzlar tamamen eridiğinde ki bu çok yakında gerçekleşecek, fotoğrafladığım bu hayvanlar ortadan kaybolacak ve sadece benim fotoğraflarım kalacak" diyerek iklim değişikliğinin olumsuz sonuçları olacağını hatırlattı.

Sergiyi gezmek için dalış kıyafeti, ekipman ve su altında uzun süre kalmayı da göze almak gerekiyor.