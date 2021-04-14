Haber Giriş: 14 Nisan 2021 Çarşamba 13:05Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Küresel ısınmaya dikkat çekmek için buz altında sergi düzenledi
Rusya’da bir fotoğraf sanatçısı, küresel ısınmaya dikkat çekmek için su altında sanat sergisi düzenledi. Eserlerini buz altında sergileyen fotoğrafçı Viktor Lyagushkin, "Buzlar tamamen eridiğinde benim fotoğraflarım kalacak" dedi.
Rusya’nın Nilmoguba kentinde düzenlenen bir sergi dikkatleri çekti.
Buz altındaki sergi için hem sanat severler hem de çevreciler, suyun derinliklerinde bir araya geldi.
Eserlerin sahibi Rus fotoğrafçı Lyagushkin aynı zamanda bir dalgıç. Fotoğrafçı, küresel ısınmanın sonucu olarak çok sayıda türün yok olacağına dikkat çekti.
"Buzlar eridiğinde sadece benim fotoğraflarım kalacak"
Lyagushkin, "Buzlar tamamen eridiğinde ki bu çok yakında gerçekleşecek, fotoğrafladığım bu hayvanlar ortadan kaybolacak ve sadece benim fotoğraflarım kalacak" diyerek iklim değişikliğinin olumsuz sonuçları olacağını hatırlattı.
Sergiyi gezmek için dalış kıyafeti, ekipman ve su altında uzun süre kalmayı da göze almak gerekiyor.
Etiketler: Küresel Isınma Rusya
Son Haberler
- 14:25
- 14:34
- 14:36
- 14:08
- 13:49
Sıradaki Haber
Ruhani: Siyonistler İran'a karşı adım atarsa cevabını veririz
Yükleniyor lütfen bekleyiniz