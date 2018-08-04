Kuraklık Irak'ı tehdit ediyor

Irak Tarım Bakan Yardımcısı Mehdi el-Kaysi, "Ülkede tarım sektörünün, kuraklık ve su gelirlerinin yetersizliği nedeniyle yaz döneminde yüzde 50 zarar gördü" dedi.

Kaysi, sektördeki bu kaybın, bakanlığın hala üzerinde çalıştığı kış dönemi tarım planına olumsuz yansımaları olacağına dikkati çekerek, "Yaz döneminde oluşan zarar, kışın ekili alanın azalmasına neden olacak." diye konuştu.

Kış aylarında yağışların azalması ve beraberinde getirdiği su krizi nedeniyle Irak'ta geçen haziran ayında, sulama gerektiren pirinç, mısır ve pamuğun da arasında olduğu 8 ürünün ekimi yasaklanmıştı.

Kaynak: AA