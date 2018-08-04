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Çin'de sel 6 can aldı

Çin'in güneybatısında sağanak ve seller nedeniyle 6 kişi hayatını kaybetti. Ekonomik kaybın 228 milyon yüene (33 milyon dolar) ulaştığı belirtildi.

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Çinde sel 6 can aldı

Çin'in  güneybatısındaki Yünnan eyaletinde şiddetli yağışlar 15 il ve ilçede yaşayan 226 bin kişinin hayatını olumsuz etkiledi.

Sağanağın tetiklediği seller yüzünden 6 kişi yaşamının yitirdiği, 756 kişinin güvenli yerlere tahliye edildiği eyalette 12 bin hektar tarım alanı, bin 686 hane zarar zarar gördü. Ekonomik kayıp 228 milyon yüene (33 milyon dolar) ulaştı.

Şiddetli yağışlar 1 aydır sürüyor

Yerel meteoroloji bürosunun tahminlerine göre, gök gürültülü sağanak ve kuvvetli fırtına 4 gün daha sürecek. Eyalet komitesi yerel halkı gerekli önlemleri alması için uyardı.

Çin'in iç kesimlerinde geçen aydan itibaren başlayan şiddetli yağışlar nedeniyle birçok kent ve eyalette seller meydana geldi.

Kaynak: AA

Etiketler: çin, sağanak, sel
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