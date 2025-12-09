Çok Bulutlu 7.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
Sciencealert 09.12.2025 09:48

Kuduzlu böbrek nakli yapıldı, hayatını kaybetti

ABD’nin Ohio eyaletinde bir hastanede böbrek nakli yapılan bir hasta, ameliyattan yalnızca birkaç hafta sonra Ocak 2025’te kuduz nedeniyle hayatını kaybetti. Hastanın hastalıkla ilgili bilinen herhangi bir hayvan teması bulunmaması, vakayı tıbbi açıdan gizemli bir hale getirdi.

Kuduzlu böbrek nakli yapıldı, hayatını kaybetti

Hastalığın kaynağını araştıran ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, ölümün nedeninin nakledilen böbreğin kuduz virüsü taşıması olduğunu ortaya koydu. Bu olay, 1978’den bu yana ABD’de kuduzun organ nakli yoluyla bulaştığı dördüncü vaka olarak kayıtlara geçti.

CDC, bu vakanın, hayvan teması öyküsü bulunan donörler söz konusu olduğunda, nakil ekipleri için daha güçlü rehberliklerin gerekli olduğunu gösterdiğini bildirdi.

Donör, kokarcanın tırmalamasından haftalar sonra hayatını kaybetti

Kuduz, genellikle enfekte hayvanların tükürüğü yoluyla, çoğunlukla ısırık veya tırmalama sonucu bulaşan ölümcül bir virüs hastalığı olarak biliniyor.

İnsanlar dâhil tüm memelileri enfekte edebilen hastalık, belirtiler ortaya çıktıktan sonra neredeyse her zaman ölümle sonuçlanıyor. Dünya genelinde bugüne kadar yalnızca 50’den az kişi hayatta kalabildi.

Dünya genelinde kuduzun en yaygın bulaş kaynağı köpek ısırıkları olsa da, enfekte herhangi bir memeli hastalığı taşıyabiliyor. Bu vakada donör olan Idaho eyaletindeki erkek, Ekim 2024’ün sonlarında bir kokarca tarafından tırmalandıktan yaklaşık beş hafta sonra, Aralık ayının başında kalp durması şüphesiyle bilinci kapalı hâlde bulunmuştu.

O dönemde kuduzdan şüphelenilmedi. Organ bağışçısı olan kişinin kalbi, akciğerleri, sol böbreği ve korneaları alındı.

Nakilden beş hafta sonra belirtiler başladı

Böbrek naklinden yaklaşık beş hafta sonra Michigan’daki alıcı hastada kuduzla uyumlu belirtiler ortaya çıktı. Doktorlar, hastanın tükürük, cilt ve diğer vücut sıvılarını CDC’ye gönderdi. Yapılan testlerde bazı örneklerde kuduz virüsünün RNA’sı tespit edildi.

Alıcının hayvan teması öyküsü bulunmaması üzerine araştırma yeniden donöre yöneltildi. Idaho’daki donörden alınan ve saklanan serum örneği kuduz antikoru açısından negatif çıktı. Ancak böbrekten alınan arşiv biyopsisinde kuduz virüsü RNA’sı saptandı ve enfeksiyonun kaynağının nakledilen organ olduğu kesinleşti.

Michigan’daki hasta, hastaneye yatırıldıktan yedi gün sonra hayatını kaybetti.

Diğer hastalar hızla korumaya alındı

Donörün kalp ve akciğerleri Maryland’deki bir araştırma merkezinde eğitim amacıyla kullanıldığı için risk oluşturmadı. Ancak aynı donörden üç kişiye kornea nakli yapıldığı belirlendi.

Doktorlar, nakledilen korneaları derhâl çıkardı ve bu hastalara temas sonrası koruyucu tedavi uygulandı. Bu tedavi kapsamında kuduz antikorları ve belirtiler başlamadan önce uygulanan aşı verildi.

Sağlık yetkilileri, donör ve böbrek alıcısıyla temas etmiş 357 kişiyi değerlendirmeye aldı. Toplam 46 kişiye, sağlık çalışanları ve toplum içi temaslılar dâhil olmak üzere, temas sonrası koruyucu tedavi uygulanması önerildi.

Nakil sistemindeki bir boşluğa dikkat çekildi

Yetkililer, donörün kokarca tarafından tırmalanmasının risk değerlendirme görüşmesinde kayda geçtiğini, ancak belirtiler kuduzla ilişkilendirilmediği için bunun test edilmesi gereken bir risk olarak ele alınmadığını açıkladı. Organlarda kuduz testinin rutin olarak yapılmaması ve herhangi bir uyarı işareti bulunmaması nedeniyle nakiller planlandığı şekilde gerçekleştirildi.

Kuduzun belirtilerinin haftalar hatta aylar sonra ortaya çıkabildiğine dikkat çeken CDC, potansiyel hayvan teması olan donörlerde çok daha temkinli olunması gerektiğini vurguladı.

CDC raporunda, “Özellikle akut ensefalopati bulguları olan ve son bir yıl içinde kuduza duyarlı bir hayvan tarafından ısırılan veya tırmalanan potansiyel donörler söz konusu olduğunda, nakil ekipleri kamu sağlığı yetkilileriyle temasa geçerek kuduz riskini değerlendirmelidir” ifadelerine yer verildi.

Yetkililer ayrıca, sonradan kuduz şüphesi ortaya çıkan bir donörden organ veya doku nakli yapılmışsa, hızlı risk değerlendirmesinin, erken tanı, uygun durumlarda nakledilen organın çıkarılması ve temas sonrası koruyucu tedavi ile hayat kurtarabileceğini belirtti.

ETİKETLER
ABD Organ Nakli
Sıradaki Haber
Önlem alınmazsa kanser kaynaklı ölümler 2050’ye kadar iki katına çıkacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:05
Kaçak avcılara 1 milyon 96 bin 69 lira ceza kesildi
10:01
Borsa güne yükselişle başladı
09:59
Altının gramı 5 bin 726 liradan işlem görüyor
09:58
İran, yağışları tetiklemek için insansız hava araçlarıyla bulut tohumlama çalışması yapıyor
09:57
Brent petrolün varili 62,12 dolardan işlem görüyor
09:55
Hindistan'da iPhone’larda "zorunlu açık GPS" tartışması
Afrika'dan Rusya'ya göç eden kuşları ağırlayan Çalı Gölü dondu
Afrika'dan Rusya'ya göç eden kuşları ağırlayan Çalı Gölü dondu
FOTO FOKUS
Şam'daki Şeyh Muhyiddin Arabi Camii avlusunda bulunan Türk mezarlığı restore edildi
Şam'daki Şeyh Muhyiddin Arabi Camii avlusunda bulunan Türk mezarlığı restore edildi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ