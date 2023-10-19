Çok Bulutlu 10.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 19.10.2023 00:09

Kudüs'teki patrikler ve kilise başkanları İsrail'in hastane saldırısını kınadı

Kudüs'teki patrikler ve kilise başkanları, İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesine düzenlediği saldırıyı kınayarak, bunun “insanlık ilkelerinin derin bir ihlali” olduğunu vurguladılar.

Kudüs'teki patrikler ve kilise başkanları İsrail'in hastane saldırısını kınadı
[Fotograf: AP]

Kudüs'teki patrikler ve kilise başkanları, yüzlerce Filistinlinin ölümüne yol açan Baptist Hastanesine yönelik İsrail saldırısını görüşmek üzere toplandı.

Toplantıdan sonra yapılan ortak yazılı açıklamada, Hristiyan ruhani liderlerin bu "iğrenç katliamın" acısını paylaştığı belirtildi.

Hastanelerin uluslararası hukuka göre "kutsal sığınaklar" olarak kabul edildiği kaydedilen açıklamada, "İnsanlık ilkelerinin derin bir ihlali niteliğindeki bu iğrenç ve menfur suçun en güçlü uluslararası eleştiriyi ve hesap vermeyi gerektirdiğini ilan ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, saldırının, Filistin'deki Hristiyanların barış ve Gazze'deki savaşın sona ermesi için çağrıda bulundukları oruç ve dua gününde gerçekleştiğine işaret edildi.

Uluslararası toplumun sivilleri koruması ve bu tür suçların tekrarlanmamasını güvence altına almasının gerekliliğine vurgu yapılan açıklamada, "hayal edemeyecek kadar çirkin" olarak nitelendirilen bu saldırıdan etkilenen Filistin halkıyla tam dayanışma içinde olunduğu belirtildi.

"Tek ses olarak dünyanın her yerindeki dostlarımızdan ve ortaklarımızdan bu zorlu koşullarda yanımızda olmalarını istiyoruz" denilen açıklamada, toplantıya katılanların isimlerine dair bilgi verilmedi.

Gazze'de hastaneler acı ve gözyaşıyla dolu...
Gazze'de hastaneler acı ve gözyaşıyla dolu...

İsrail'in dün akşam Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesine düzenlediği saldırıda 471 kişi hayatını kaybetmiş, 28’i ağır 342 kişi yaralanmıştı.

ETİKETLER
Kudüs İsrail Filistin - İsrail Çatışması
Sıradaki Haber
İsrail Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 678 Filistinliyi öldürdü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
01:17
Batı Şeria'da 2 Filistinli daha öldürüldü
01:14
Avrasya Tüneli geçici olarak trafiğe kapatıldı
00:41
Bakan Fidan'ın Arjantinli mevkidaşıyla Filistin diplomasisi
00:38
Özdemir Bayraktar'ın ismi konferans salonuna verildi
00:48
ABD Büyükelçisi Taylor BM'de konuşurken STK temsilcileri sırtlarını döndü
00:40
Biden: İnsani yardım taşıyan tırlar cuma gününden itibaren Gazze Şeridi'ne girmeye başlayabilir
Türkiye'de 3 günlük milli yas ilan edildi
Türkiye'de 3 günlük milli yas ilan edildi
FOTO FOKUS
ABD Büyükelçisi Taylor BM'de konuşurken STK temsilcileri sırtlarını döndü
ABD Büyükelçisi Taylor BM'de konuşurken STK temsilcileri sırtlarını döndü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ