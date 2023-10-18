İsrail, Gazze'ye yönelik saldırılarını sürdürüyor

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, İsrail’in Gazze’deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne düzenlediği saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, hastanenin İsrailli yetkililerin "boşaltın" çağrısından hemen bir gün sonra vurulduğuna dikkati çekti.

BM Güvenlik Konseyinde Gazze'deki duruma ilişkin acil oturum düzenlendi.

Toplantıya Kahire'den video konferans yoluyla bağlanan Griffiths, "Sadece geçmiş 11 günün vahşetine değil, endişeyle gelecek günlerde neyle karşılaşacağımıza odaklanıyorum" dedi.

Griffiths, Dünya Sağlık Örgütünün verdiği bilgiye göre, Gazze’deki el-Ehli Baptist Hastanesi'nin İsrailli yetkililerin boşaltılması çağrısı yaptığı 20 hastaneden biri olduğunu söyledi.

BM: Gazze'deki hastane saldırısıyla ilgili soruşturma gerçekleştirilmesi önemli

BM Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, günlük basın toplantısında, "Griffiths, bugün düzenlenen BM Güvenlik Konseyi toplantısında Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne saldırının İsrailli yetkililerin hastaneyi boşaltma emrinden bir gün sonra gerçekleştiğine dikkati çekti. İsrail, saldırıyı gerçekleştirmediğini iddia ediyor. BM, bu yüzlerce can kaybına yol açan korkunç saldırıya ilişkin yürütülecek soruşturmalara dahil olacak mı? Bu saldırının ardından Gazze'de can kayıplarının sayısı nedir?" sorularını yanıtladı.

BM'nin soruşturmaya dahil olup olmayacağına cevap vermek için henüz "erken" olduğunu dile getiren Haq, BM'nin soruşturma bağlamında atılacak adımları görmesi gerektiğini söyledi.

Haq, "Saldırıya ilişkin soruşturma gerçekleştirilmesi önemli" değerlendirmesinde bulundu.

2014'te BM Yakın Doğu'daki Filistin Mültecilerine Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) bir okuluna düzenlenen saldırıyı BM'nin kimseden "rıza almadan" soruşturduğunun hatırlatılması ve yine böyle bir soruşturma niyeti olup olmadığının sorulması üzerine ise Haq, "Aceleci davranmak istemiyoruz. Açık olan şu ki bir soruşturma gerçekleştirilmesi gerekiyor. Düzenlemelere bakarak hareket edeceğiz" diye konuştu.

Pentagon: Gazze hastanesine saldırıya ilişkin değerlendirmemiz açık kaynaklara dayanıyor

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Başkan Joe Biden'ın, Gazze'de el-Ehli Baptist Hastanesi'ne yapılan saldırıda "İsrail'in sorumlu olmadığı" yönündeki açıklamasının "açık kaynaklara" dayandığını bildirdi.

Pentagon'dan, Gazze'de yaklaşık 500 sivilin hayatını kaybettiği hastaneye yapılan saldırıyla ilgili Biden'a sağlanan bilgilerin kaynağı hakkında detaylı değerlendirme istendi.

Pentagon'dan yapılan yazılı açıklamada, "Bilgi toplamaya devam ederken, havadan görüntülerin, müdahalelerin ve açık kaynak bilgilerin analizine dayanan mevcut değerlendirmemiz, dün Gazze'deki hastanede meydana gelen patlamadan İsrail'in sorumlu olmadığı yönündedir" ifadesi paylaşıldı.

Hizbullah Lübnan sınırındaki İsrail yerleşim birimine saldırdı

Hizbullah, Lübnan'ın güney sınırındaki İsrail yerleşim birimi Metula'ya saldırı düzenlediğini duyurdu.

Hizbullah'tan yapılan açıklama İsrail’e ait Metula yerleşim birimine uygun silahlarla saldırı düzenlendiği ifade edildi.

Açıklamada başka detay paylaşılmadı.

İsrail ordusu, Metula'yı daha önce askeri bölge ilan etmiş ve buradaki tüm İsraillilerin tahliye edildiği açıklanmıştı.

Hizbullah dün de aynı yerleşim biriminde İsrail’e ait bir Merkava tipi tankı, tanksavar füzesiyle vurduğunu duyurmuştu.

İsrail ordusunun hastane saldırısıyla ilgili "kanıt" olarak savunduğu iddialar çelişti

İsrail ordusu, iki Hamas üyesi arasında geçtiğini iddia ettiği görüşmelerin "telefon tapelerini" sosyal medyadaki X hesabından yayımladı.

Paylaşımda, İsrail ordusunun saldırıyı düzenlemekle suçladığı İslami Cihad mensuplarının konuşmaları değil Hamas mensupları olduğu iddia edilen iki kişinin diyaloğu yer alıyor.

Konuşmalarda bir "Hamaslı" diğer "Hamaslı"ya, "…Bu roketlerin İslami Cihad grubuna ait olduğu söyleniyor” diyor. Devamındaki diyalogda aynı kişi sürekli "söyleniyor" şeklinde konuşmayı sürdürüyor.

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari’nin sabah Batılı medya mensuplarıyla yaptığı basın toplantısında da yazılı tercümesini dağıttığı telefon tapelerinde, "Hastanenin arkasındaki mezarlığın oradan atılmış" ifadesi duyuluyor.

Sözcü Hagari, bundan hareketle yüzlerce Filistinlinin can verdiği saldırının İslami Cihad tarafından hastanenin hemen bitişiğindeki mezarlıktan düzenlendiğini iddia etti.

BM Genel Sekreteri Guterres'ten "Orta Doğu'da acil insani ateşkes" çağrısı

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, insanların çektiği korkunç acının azaltılması için "Orta Doğu'da acil insani ateşkes" çağrısı yaptı.

Pekin'e ziyarette bulunan Guterres, sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.

Guterres, tüm bölgenin kaderi ve insanların hayatının tehlikede olduğu uyarısında bulundu.

Genel Sekreter, "Orta Doğu'da insanların çektiği korkunç acının azaltılması için acil insani ateşkes çağrısında bulunuyorum." ifadelerini kullandı.

UCM, Filistin soruşturması kapsamında "bildirimde bulunulabileceğini" duyurdu

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), Filistin'deki durumla ilgili soruşturma yürüttüğünü belirterek, bu kapsamda İsrail ve Filistin'deki güncel olaylarla ilgili bilgi sahibi olanların UCM Savcılık Ofisine (OTP) bildirimde bulunabileceğini belirtti.

UCM, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, "UCM'nin Roma Statüsü uyarınca Savcılık Ofisi (OTP), mahkemenin yetki alanına giren suçlarla (savaş suçları, insanlığa karşı suçlar, soykırım ve saldırı) ilgili olarak herhangi bir kaynaktan kendisine sunulan bilgileri analiz edebilir" ifadesini kullandı.

Filistin'de İsrail şiddeti çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 304'ü asker 1405 İsraillinin öldüğü, 3 bin 968 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 3 bin 478 kişinin öldüğünü, 12 binden fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 64 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 1300 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

İsrail'in saldırılarında 13 gazeteci yaşamını yitirmişti.

Lübnan sınırında 8 Ekim'de İsrail ordusu ile Hizbullah arasında başlayan çatışmalarda ise 10 Hizbullah, 2 İslami Cihad üyesi, 1 gazeteci, 2 sivil hayatını kaybetmişti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 2 İsrail askeri ve 1 İsrailli sivil ölmüştü.

Son olarak, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne 17 Ekim’de düzenlediği saldırıda 471 kişi hayatını kaybetmiş, 28’i ağır 342 kişi de yaralanmıştı