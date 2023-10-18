Çok Bulutlu 11.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
İHA 18.10.2023 22:53

ABD’li Yahudilerden ABD Kongresi'nde “ateşkes” için oturma eylemi

ABD’nin başkenti Washington DC’de bir araya gelen Yahudiler, ABD Kongresi'nde oturma eylemi düzenleyerek, İsrail ve Hamas arasında ateşkes çağrısı yaptı.

ABD’li Yahudilerden ABD Kongresi'nde “ateşkes” için oturma eylemi

İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalar 7 Ekim’den bu yana devam ederken, ABD’nin başkenti Washington DC’de bir araya gelen Yahudiler, ABD Kongresi'nde oturma eylemi düzenleyerek, İsrail ve Hamas arasında ateşkes çağrısı yaptı.

Ateşkese yönelik taleplerini ABD’li milletvekillerine iletmek için ABD Kongre Binası'nda oturma eylemi düzenleyen göstericiler, sık sık “Ateşkes şimdi” sloganı atarak, çatışmaların sona ermesi çağrısında bulundu.

Göstericiler, ABD Kongresi’nin Gazze Şeridi’nde ateşkes çağrısı yapana kadar Kongre’den ayrılmayacaklarının belirtti.

Polis, göstericilere müdahale ederek, Kongre binasında çıkartmaya çalıştı.

ETİKETLER
ABD Filistin - İsrail Çatışması İsrail Filistin Devleti
Sıradaki Haber
ABD Temsilciler Meclisinde yapılan ikinci oylamada da yeni başkan seçilemedi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:05
Türkiye'de 3 günlük milli yas ilan edildi
22:59
YÖK ve üniversiteler İsrail'in Filistin'e saldırılarını şiddetle kınadı
22:45
ABD Temsilciler Meclisinde yapılan ikinci oylamada da yeni başkan seçilemedi
22:39
Polonya'da "cansız manken" taklidiyle hırsızlık yaptığı belirlenen kişi yakalandı
22:37
Avusturya, "insan kaçakçılığı" nedeniyle Çekya ile sınırlarını denetlemeye başladı
23:14
Almanya'daki Filistin'e destek gösterilerine polis müdahale etti
ABD’li Yahudilerden ABD Kongresi'nde “ateşkes” için oturma eylemi
ABD’li Yahudilerden ABD Kongresi'nde “ateşkes” için oturma eylemi
FOTO FOKUS
Almanya'daki Filistin'e destek gösterilerine polis müdahale etti
Almanya'daki Filistin'e destek gösterilerine polis müdahale etti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ