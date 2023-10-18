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Dünya
AA 18.10.2023 22:34

Avusturya, "insan kaçakçılığı" nedeniyle Çekya ile sınırlarını denetlemeye başladı

Avusturya, insan kaçakçılığıyla mücadele amacıyla Çekya ile olan sınırlarını denetlemeye başladığını duyurdu.

Avusturya, "insan kaçakçılığı" nedeniyle Çekya ile sınırlarını denetlemeye başladı
[Fotograf: Reuters]

Avusturya İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, sınır kontrollerinin Çekya hükümeti ile yakın temasla takip edileceği belirtildi.

Açıklamada, kontrollerin "insan kaçakçılığı yapan mafyaların Avusturya'ya doğru yönelmesini önlemek" amacıyla yapıldığı kaydedilerek, bununla mücadele için Çekya ile sınırların denetlenmeye başlandığı ifade edildi.

İçişleri Bakanı Gerhard Karner de ORF radyosuna yaptığı açıklamada, "yasa dışı göçle mücadele, kaçakçılık ve terör tehditlerine karşı uluslararası işbirliğinin önemli olduğunu" dile getirdi.

Bakanlığa göre, Avusturya'nın Yukarı Avusturya eyaletinde kaçakçıların yakalanma sıklığı git gide artıyor.

Avusturya bu kapsamda Slovakya, Macaristan ve Slovenya ile sınırlarını denetlemeye başlamıştı.

Almanya İçişleri Bakanlığının 27 Eylül'de yaptığı açıklamada, düzensiz göç ve insan kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Polonya ve Çekya sınırlarında kontrollerin artırılacağı bildirilmişti.

Açıklamada, söz konusu sınır bölgelerinde kaçakçılık suçlarının artmasından dolayı, sınır bölgesini denetlemek için ek kontrollerin gerekli olduğu belirtilmişti.

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