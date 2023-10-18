Çok Bulutlu 11.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 18.10.2023 22:21

Almanya'daki Filistin'e destek gösterilerine polis müdahale etti

Almanya'da Filistin'e destek gösterisi yapmak isteyenlere, polis müdahale etti.

Polis, başkent Berlin ve Frankfurt kentlerinde yasaklandığı gerekçesiyle Filistin destekçilerinin eylemine izin vermedi.

Berlin'deki gösterilere izin verilmemesi nedeniyle polis ile göstericiler arasında arbede yaşandı, yaklaşık 50 kişi gözaltına alındı.

Arap vatandaşlarının yoğun olduğu Sonnenallee Caddesi'nde toplanan göstericilerden bazıları, polise taş ve şişe atmalarının ardından polisin sert müdahalesiyle karşılaştı.

Göstericiler caddede barikatlar kurarak, çöp konteynerleri ve skuterleri ateşe verdi.

Frankfurt'ta ise göstericilere tazyikli su sıkıldı, mukavemet gösteren bazı göstericiler gözaltına alındı.

Ayrıca Kassel, Bochum ve Wuppertal kentlerinde kısa süreli destek gösterileri gerçekleştirildi. Bu kentlerdeki gösteriler olaysız sona erdi.

ETİKETLER
Almanya Filistin - İsrail Çatışması Filistin Devleti
Sıradaki Haber
Brezilya: Gazze'deki hastaneye yapılan saldırı, bağışlanamaz bir trajedidir
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:05
Türkiye'de 3 günlük milli yas ilan edildi
22:59
YÖK ve üniversiteler İsrail'in Filistin'e saldırılarını şiddetle kınadı
22:58
ABD’li Yahudilerden ABD Kongresi'nde “ateşkes” için oturma eylemi
22:45
ABD Temsilciler Meclisinde yapılan ikinci oylamada da yeni başkan seçilemedi
22:39
Polonya'da "cansız manken" taklidiyle hırsızlık yaptığı belirlenen kişi yakalandı
22:37
Avusturya, "insan kaçakçılığı" nedeniyle Çekya ile sınırlarını denetlemeye başladı
ABD’li Yahudilerden ABD Kongresi'nde “ateşkes” için oturma eylemi
ABD’li Yahudilerden ABD Kongresi'nde “ateşkes” için oturma eylemi
FOTO FOKUS
Almanya'daki Filistin'e destek gösterilerine polis müdahale etti
Almanya'daki Filistin'e destek gösterilerine polis müdahale etti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ