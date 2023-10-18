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Dünya
AA 18.10.2023 21:53

BM: Hastane saldırısı İsrail'in "boşaltın" çağrısından hemen sonra gerçekleşti

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, İsrail’in Gazze’deki el-Ehli Baptist Hastanesine düzenlediği saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, hastanenin İsrailli yetkililerin "boşaltın" çağrısından hemen bir gün sonra vurulduğuna dikkati çekti.

BM: Hastane saldırısı İsrail'in "boşaltın" çağrısından hemen sonra gerçekleşti

BM Güvenlik Konseyinde Gazze'deki duruma ilişkin acil oturum düzenlendi.

Toplantıya Kahire'den video konferans yoluyla bağlanan Griffiths, "Sadece geçmiş 11 günün vahşetine değil, endişeyle gelecek günlerde neyle karşılaşacağımıza odaklanıyorum" dedi.

Griffiths, Dünya Sağlık Örgütünün verdiği bilgiye göre, Gazze’deki el-Ehli Baptist Hastanesinin İsrailli yetkililerin boşaltılması çağrısı yaptığı 20 hastaneden biri olduğunu söyledi.

"'Boşaltın' çağrısının ertesi günü hastane vuruldu"

"'Boşaltın' çağrısının ertesi günü hastane vuruldu. Düşüncesi bile korkunç." diyen Griffiths, güvenlik sorunları nedeniyle hastanenin boşaltılmasının da mümkün olmadığını ifade etti.

Griffiths, saldırı anında "maksimum kapasitede" olan hastanede çocuk ve kadınlar da dahil çok sayıda hasta bulunduğunu belirtti.

Hastaneye aynı zamanda yerlerinden edilen insanların da sığındığını aktaran Griffiths, söz konusu insanların gidecek başka yeri olmadığına işaret etti.

İsrail Gazze'de hastaneyi bombaladı: En az 500 kişi hayatını kaybetti
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Griffiths, hastaneye saldırının çatışmanın siviller üzerindeki korkunç etkisinin bir örneği olduğunu belirterek, can kaybının halihazırda 2014'te gerçekleşen ve 7 hafta süren çatışmalardaki can kaybını geçtiğini vurguladı.

Gazze'de 7 Ekim'den bu yana 28 sağlık çalışanının hayatını kaybettiğini, 23'ünün de yaralandığını belirten Griffiths, BM'nin bölgeye aktaracak insani yardım malzemeleri bulunduğunu, ancak hala Gazze'ye insani yardım erişimi sağlanmadığını ifade etti.

"Tehlikeli bir uçurumun eşiğindeyiz"

BM Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Tor Wennesland ise "İsrail ve Filistin halkı son 75 yıla baktığımızda şu an çok zor bir durumda" değerlendirmesinde bulundu.

Çatışmanın soruna cevap verecek küresel enstitülerin diğer krizlerle sınandığı bir döneme geldiğine işaret eden Wennesland, "Korkarım sadece İsrail-Filistin sorununun değil, tüm Orta Doğu'nun gidişatını değiştirebilecek derin ve tehlikeli bir uçurumun eşiğindeyiz" uyarısını yaptı.

Wennesland, el-Ehli Baptist Hastanesine yönelik saldırıya ilişkin "delillere dayanan geniş bir soruşturma" yürütülmesi gerektiğini belirterek, "Bu korkunç bir trajedi" dedi.

Sahadaki gözlemlerine değinen Wennesland, "Çatışmanın yayılma riski gerçek ve çok tehlikeli" ifadesini kullandı.

"İsrail her gün katliam yapıyor"

Filistin'in BM Daimi Temsilcisi Riyad Mansour ise İsrail'in 10 gündür Gazze'de her gün katliam yaptığını, aileleri yok ettiğini, sığınak, okul ve hastaneleri bombaladığını kaydetti.

Daha fazla Filistinliyi öldürmenin İsrail'i daha güvenli kılmayacağını aktaran Mansour, "Halkımızı yok etmeye çalışan, intikam ve yerinden etmeye zorlayan işgalci gücün meşru müdafaa hakkından bahsedenlerin olduğuna inanmak çok güç" diye konuştu.

Mansour, 75 yıllık deneyimin bu dünyada mantık olmadığını göstermek için yeterli olduğunu söyledi.

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