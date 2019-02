ABD Ulusal Hava Durumu Servisi, Küba’nın batısındaki Pinar del Ro kentine düşen cismin meteor olduğunu belirtti.

@NWSKeyWest radar may have detected the meteor that affected western Cuba earlier today. At 121 pm, a signature was detected near Viñales, Cuba, at a height of over 26,000 ft above ground level. #flwx #KeyWest #FloridaKeys #meteor pic.twitter.com/R2JIlVwpsS