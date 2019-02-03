ABD Ulusal Hava Durumu Servisi, Küba’nın batısındaki Pinar del Ro kentine düşen cismin meteor olduğunu belirtti.

@NWSKeyWest radar may have detected the meteor that affected western Cuba earlier today. At 121 pm, a signature was detected near Viñales, Cuba, at a height of over 26,000 ft above ground level. #flwx #KeyWest #FloridaKeys #meteor pic.twitter.com/R2JIlVwpsS — NWS Key West (@NWSKeyWest) 1 Şubat 2019

Küba Jeofizik ve Astronomi Enstitüsü de dahil birçok Küba kurumundan araştırmacılar da meteor düştüğünü doğruladı.

CNN'in Havana büro şefi Patrick Oppmann ise sosyal medya sitesi Twitter'daki hesabından, olayda can kaybı ve yaralanma olmadığını aktardı.

Oppmann ayrıca, Pinar del Ro’ya bağlı Viales kasabasında halkın, öğleden sonra güçlü bir patlama sesi duyduğunu ifade etti.

2013 yılında da Rusya'ya düşmüştü

Rusya'nın Ural bölgesine de 2013 yılında meteor düşmüştü.

Meteorun düşmesi ile camlar ve duvarlar yıkılmış, aralarında 200 çocuğun da olduğu binden fazla kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AFP, CNN International