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Dünya
AA 16.07.2024 11:34

Küba'da görevli bir Kuzey Koreli diplomatın Güney Kore'ye iltica ettiği öne sürüldü

Güney Kore'de hükümet kaynakları, Küba'da görev yapan bir Kuzey Koreli diplomatın geçen yıl Güney Kore'ye iltica ettiğini ileri sürdü.

Küba'da görevli bir Kuzey Koreli diplomatın Güney Kore'ye iltica ettiği öne sürüldü

Yonhap'ın haberine göre, hükümette görevli ismi açıklanmayan bir yetkili, Kuzey Kore'nin Havana Büyükelçiliğinde siyasi işler danışmanı olarak görev yapan Ri Il-gyu'nun Kasım 2023'te ailesiyle Güney Kore'ye geldiğini iddia etti.

Küba'da yaklaşık 9 yıl görev yapmış deneyimli bir diplomat olduğu belirtilen Ri'nin, Meksika'da tedavi görme talebinin reddedilmesi nedeniyle hayal kırıklığı ve öfke duyması üzerine iltica kararı aldığı ifade edildi.

Haberde, ayrıca Ri'nin Küba'daki görevlerinden birinin de Havana'nın Seul ile resmi diplomatik bağlar kurmasını engellemek olduğu öne sürüldü.

Ri, Kuzey Koreli diplomat Ryu Hyun-woo'nun Eylül 2019'da Seul'e sığınmasının ardından Güney'e iltica ettiği bilinen ilk Kuzey Koreli diplomat oldu.

Hükümet verilerine göre, 2023'te 196 Kuzey Koreli sığınmacı Güney Kore'ye iltica etti.

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