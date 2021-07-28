Siyahi düşmanlığın simgesi ırkçı terör örgütü bir kez daha siyahi bir adama suikast girişimiyle gündeme geldi.

Amerikan Associated Press Ajansı, Ku Klux Klan terör örgütünün Florida eyaletinde gerçekleşmesi planlanan ırkçı suikaste ilişkin görüntü ve ses kayıtları yayınladı.

Planı, örgüte sızan FBI ajanı ortaya çıkardı

2015 yılında ABD'nin Florida eyaletindeki bir ıslahevinde Ku Klux Klan'a bağlı üç kişi, siyahi bir mahkumu öldürmeye çalıştı.

Plan örgüt üyelerinin arasına karışan FBI ajanı tarafından ortaya çıkarıldı. Irkçı suikastın ayrıntıları ise filmleri aratmadı.

Suikasti üstlendi

Buna göre, FBI ajanı Joseph Moore, örgütün üyesi gibi davrandı. Siyahi mahkumu hapisten çıktıktan sonra öldürmek için plan yapan Ku Klux Klan üyeleriyle birlikte hareket etti.

Hatta, suikast işini de o üstlendi. Mahkuma durumu anlatıp, onu öldürmüş süsü vermek için cinayet mahalli bile ayarladı.

Öldürülmüş gibi gösterildiği fotoğraf da Ku Klux Klan üyelerine gösterildi.

Amerikan Associated Press ajansının yayınladığı ses ve görüntü kayıtlarında siyahi mahkum öldürülmüş gibi gösterildiği fotoğraflar yer alıyor, Irkçı örgüt mensuplarının duruma ilişkin neşeli konuşmaları ise dikkat çekiyor.

Irkçı terör örgütü hala etkin

1920'lerde ABD'de siyahileri öldürme amacıyla eylemler düzenleyen Ku Klux Klan'ın 100 yıl sonra hala etkin olması, ülkedeki ırkçılık tartışmaları bir kez daha alevlendirdi.