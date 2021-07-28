Haber Giriş: 28 Temmuz 2021 Çarşamba 07:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
ABD askeri helikopteri pirinç tarlasına acil iniş yaptı
ABD ordusuna ait askeri bir helikopter, Japonya'nın güneybatısındaki Miyazaki eyaletinde bir pirinç tarlasına acil iniş yaptı.
Japon Hava Öz Savunma Kuvvetleri (ASDF) Nyutabaru Hava Üssü'nden ABD ordusuna ait helikopter, iki mürettebatıyla yerel saatle sabah 08.00 sularında kalktı.
Helikopter, Miyazaki'nin Kuşima ilçesinde yerleşim bölgesine 500 metre mesafede bir pirinç tarlasına yerel saatle sabah 9.30 sularında acil iniş yaptı.
Olayda yaralanan olmadı.
Okinawa Adası'ndaki Futenma Hava Üssü envanterine kayıtlı AH-1 tip helikopterin iniş sırasında büyük bir hasar almadığı bildirildi.
Helikopterin bulunduğu bölgeden Futenma Üssü'ne nakliyesine ilişkin bölgeye ekip gönderildi.
Kamu yayıncısı NHK'nın haberine göre, Kyuşu Bölge Savunma Bürosu ile Miyazaki Valiliği olaya yönelik soruşturma başlattı.
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