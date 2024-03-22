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Dünya
AA 22.03.2024 13:24

Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya'nın Ukrayna'da "savaş halinde" bulunduğunu belirtti

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın Ukrayna'daki askeri faaliyetlerinin "özel askeri operasyon" olarak başladığını belirterek, "Savaş halinde bulunuyoruz. Kolektif Batı buna Ukrayna tarafında katıldığında, bu bizim için bir savaş haline geldi." dedi.

Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya'nın Ukrayna'da "savaş halinde" bulunduğunu belirtti
[Fotograf: AA]

Peskov, Rus "Argumentı i Faktı" gazetesine verdiği demeçte, Ukrayna'da devam eden savaş hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı askeri faaliyetlerin statüsünün zamanla değiştiğini söyleyen Peskov, "Evet bu bir özel askeri operasyon olarak başlamıştı." ifadesini kullandı.

Sürecin daha sonra bir savaşa evrildiğini belirten Peskov, "Savaş halinde bulunuyoruz. Kolektif Batı buna Ukrayna tarafında katıldığında, bu bizim için bir savaş haline geldi. Herkesin bunu kendi iç seferberliği için anlaması gerekiyor." diye konuştu.

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