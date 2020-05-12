Haber Giriş: Kaynak: Reuters, Worldometers
Kremlin Sözcüsü Peskov koronavirüse yakalandı
[Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov | Fotoğraf: Reuters]
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'un koronavirüs (COVID-19) testi pozitif sonuçlandı.
Virüse yakalandığını açıklayan Peskov, konuya ilişkin "Evet, hastayım. Tedavi görüyorum." ifadesini kullandı.
Rusya'da, son 24 saatte COVID-19 vaka sayısının 10 bin 899 kişilik artış ile 232 bin 243'e ulaştığı bildirilmişti.
Ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 2 bin 116.
Etiketler: kremlin sözcüsü Dmitriy PeskovSon Güncelleme: 12 Mayıs 2020 Salı 15:53
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