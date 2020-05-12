Virüse yakalandığını açıklayan Peskov, konuya ilişkin "Evet, hastayım. Tedavi görüyorum." ifadesini kullandı.

Rusya'da, son 24 saatte COVID-19 vaka sayısının 10 bin 899 kişilik artış ile 232 bin 243'e ulaştığı bildirilmişti.

Ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 2 bin 116.