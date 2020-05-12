Haber Giriş: Kaynak: AA
Hindistan'da karbondioksit emisyonu neredeyse 40 yıl sonra düştü
[Fotoğraf: Reuters]
Hindistan'da koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasağının, fosil yakıt tüketimini önemli ölçüde azalttığı bildirildi.
Çevre konularına dikkati çeken Carbon Brief sitesinin araştırmasına göre, Hindistan'da karbondioksit emisyonu neredeyse 40 yıl sonra ilk kez düştü.
Araştırma, karbondioksit emisyonunun martta yüzde 15, nisanda yaklaşık yüzde 30 azaldığını ortaya koydu.
Ülkede mart ayında akaryakıt tüketiminin bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 18 azaldığı kaydedildi.
[Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'deki Hint Kapısı. 17 Ekim 2019 (üstte), 8 Nisan 2020 (altta)| Fotoğraf: Reuters ]
Hindistan'da karbondioksit emisyonunun son 37 yıldır artma eğiliminde olduğu, COVID-19 salgını sırasında uygulanan sokağa çıkma yasağının bu eğilimi tersine çevirdiği vurgulandı.
Etiketler: hava kirliliği emisyon hindistan hint kapısıSon Güncelleme: 12 Mayıs 2020 Salı 15:25
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