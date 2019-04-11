Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, pazartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la düzenledikleri ortak basın toplantısında askeri ve teknik alanda işbirliği yapılması için imkan bulunduğunu ve iki ülkenin yüksek teknolojili askeri araçları müşterek olarak üretebileceğini ifade etmişti.

Gazeteciler bu bağlamda Peskov'a S-400 sistemlerinin müşterek üretiminin söz konusu olup olmadığını sordu.

Peskov, "S-400'ün tüm aksamlarının müşterek olarak üretilmesi söz konusu değil ve olamaz, bu yeni bir silah türü. Ancak bazı aksamların, parça bazında üretilmesi elbette söz konusu olabilir" yanıtını verdi.

Peskov, bu üretimin Türkiye topraklarında yapılmasının konuşulup konuşulmadığına ilişkin soruya da olumlu yanıt vererek "Türkiye topraklarında" dedi.

Kaynak: Sputnik