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Dünya
AA 14.11.2023 13:54

Kremlin: Paşinyan'ın KGAÖ zirvesine katılmama kararı üzücü

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ) zirvesine katılmama kararının "üzücü" olduğunu söyledi.

Kremlin: Paşinyan'ın KGAÖ zirvesine katılmama kararı üzücü
[Fotograf: AA]

Peskov, başkent Moskova'da güncel konulara ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Moldova Cumhurbaşkanı Maya Sandu'nun, Rusya'yı "Moldova vatandaşlarının çıkarlarına saygısızca davranmakla" suçlamasına tepki gösteren Peskov, Moldova'da 5 Kasım'da yerel seçimlerin yapıldığına dikkati çekti.

Peskov, "Sandu, bu seçimlerin sonuçlarını dikkate almıyor. Bu seçimlerde, onun partisi zafer elde edemedi. Moldova'da ülkemizle işbirliğinin geliştirilmesini destekleyen çok sayıda kişi var. Bunu biliyoruz ve seçimlerin sonuçları bunu çok net şekilde kanıtladı." ifadesini kullandı.

"KGAÖ formatı geçerliliğini koruyor"

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın, Belarus'un başkenti Minsk'te 23 Kasım'da gerçekleşecek KGAÖ zirvesine katılmama kararını değerlendiren Peskov, bunun "üzüntü verici" olduğunu belirtti.

Peskov, "Eğer bu gerçekten böyleyse, bundan ancak üzüntü duyabiliriz. Her hükümet veya devlet başkanının programında etkinlikler ve koşullar olabilir. Bu durumda ancak üzüntü duyabiliriz. Çünkü buna benzer görüşmeler, gündemdeki konular hakkında görüş alışverişinde bulunmak için güzel bir fırsat." diye konuştu.

KGAÖ formatının geçerliliğini koruduğunu vurgulayan Peskov, söz konusu örgüt kapsamında düzenlenen toplantıların bunu doğruladığını dile getirdi.

Ermenistan Başbakanlığından yapılan açıklamada, Paşinyan'ın Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile bugün yaptığı telefon görüşmesinde, KGAÖ zirvesine katılamayacağını bildirdiği açıklanmıştı.

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