Kremlin: Navalnıy'ın ölümüyle ilgili Putin'e yönelik suçlamalar asılsız ve kaba

Peskov, Navalnıy'ın cezaevinde hayatını kaybetmesi konusunda gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Navalnıy'ın eşi Yuliya Navalnaya'nın, dün yayımladığı görüntüde, eşinin ölümünden Putin'i suçlamasına ilişkin soruyu yanıtlayan Peskov, "Elbette, Rusya Devlet Başkanı'na yönelik suçlamalar asılsız ve kaba. Bu suçlamalar kanaatsiz, doğrulanmış değil." dedi.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in, Navalny'ın ölümüyle ilgili şeffaf uluslararası soruşturmaya izin verilmesi gerektiği yönündeki açıklamasını değerlendiren Peskov, "Özellikle Borrell'den bu tür talepleri kesinlikle kabul etmiyoruz." ifadesini kullandı.

Navalnıy'ın cezalandırılması ve ölümü

Kremlin'e muhalif Aleksey Navalnıy, zehirlendiği iddiasıyla Almanya'nın başkenti Berlin'de tedavi gördükten sonra 17 Ocak 2021’de başkent Moskova'ya dönüşünde havalimanında gözaltına alınarak tutuklanmıştı.

Rusya Federal Cezaevi Hizmetlerinin (FSİN) talebi üzerine 2 Şubat 2021’de Moskova Şehir Mahkemesinde Navalnıy aleyhinde açılan dava sonuçlanmış; Navalnıy’ın geçmişte yolsuzluk davası sonucunda verilen 3,5 yıl ertelenmiş hapis cezası, adli kontrol şartlarını yerine getirmediği gerekçesiyle normal hapis cezasına çevrilmişti.

Rus mahkemesi, Ağustos 2023'te cezaevinde bulunan Navalnıy’ı aşırılık yanlısı topluluk oluşturmaktan 19 yıl hapis cezasına çarptırmıştı.

Navalnıy, geçen yıl ocak ayında Rusya'da terörle ve aşırıcılıkla bağlantılı kişilerin bulunduğu listeye dahil edilmişti.

FSİN, 16 Şubat'ta, mahkum Navalnıy'ın cezaevinde hayatını kaybettiğini ve ölüm nedeninin araştırılacağını bildirmişti.

Navalnıy'ın eşi Yuliya Navalnaya, dün yayımladığı videoda, eşinin ölümünden Rusya Devlet Başkanı Putin'i suçlayarak, Navalnıy'ın başlattığı çalışmalarını devam ettireceğini söylemişti