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Dünya
AA 20.02.2024 14:41

Fransa Navalny'nin ölümüne ilişkin Rus büyükelçiyi Dışişleri'ne çağırdı

Fransa Dışişleri Bakanı Stephane Sejourne, Rus muhalif Aleksey Navalny'nin cezaevinde hayatını kaybetmesinin ardından Rusya'nın Paris Büyükelçisinin bakanlığa çağırdığını bildirdi.

Fransa Navalny'nin ölümüne ilişkin Rus büyükelçiyi Dışişleri'ne çağırdı
[Fotograf: Reuters]

Fransa Dışişleri Bakanı Stephane Sejourne, Arjantin ziyareti sırasında yaptığı basın açıklamasında "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin rejiminin gerçek yüzünüzü gösterdiğini" söyleyerek, Rusya'nın Paris Büyükelçisini bakanlığa çağırdığını belirtti.

Rusya'nın Madrid, Stokholm, Berlin, Lahey ve Oslo büyükelçileri de bulundukları ülkelerin dışişleri bakanlıklarına çağrılmıştı.

Navalny'nin cezalandırılması ve ölümü

Rusya Federal Cezaevi Hizmetleri, mahkum muhalif Aleksey Navalny'nin cezaevinde hayatını kaybettiğini ve ölüm nedeninin araştırılacağını 16 Şubat'ta bildirmişti.

Biden: Navalny'nin ölümünden Putin sorumludur
Biden: Navalny'nin ölümünden Putin sorumludur

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, yaptığı açıklamada, Federal Cezaevi Hizmetlerinin belirli kurallar çerçevesinde Navalny'nin ölümünün nedenlerini araştırdığını ve bunun için herhangi bir talimata gerek olmadığını ifade ederek, "Doktorlar gerekli araştırmaları yapacaktır." ifadesini kullanmıştı.

Kremlin'e muhalif Aleksey Navalny, zehirlendiği iddiasıyla Almanya'nın başkenti Berlin'de tedavi gördükten sonra 17 Ocak 2021'de başkent Moskova'ya dönüşünde havalimanında tutuklanmıştı.

Rus muhalefet lideri Navalny'nin öldüğü duyuruldu
Rus muhalefet lideri Navalny'nin öldüğü duyuruldu

Rusya Federal Cezaevi Hizmetlerinin talebi üzerine 2 Şubat 2021'de Moskova Şehir Mahkemesinde Navalny aleyhinde açılan dava sonuçlanmış; Navalny'yi geçmişte yolsuzluk davası sonucunda verilen 3,5 yıl ertelenmiş hapis cezası, adli kontrol şartlarını yerine getirmediği gerekçesiyle normal hapis cezasına çevrilmişti.

Rus mahkemesi, Ağustos 2023'te cezaevinde bulunan Navalny'yi aşırılık yanlısı topluluk oluşturmaktan 19 yıl hapis cezasına çarptırmıştı.

Aleksey Navalny, geçen yıl ocak ayında Rusya'da terörle ve aşırıcılıkla bağlantılı kişilerin bulunduğu listeye dahil edilmişti.

Fransa Dışişleri Bakanı Sejourne, Navalny'nin cezaevinde hayatını kaybetmesinin ardından ailesi, yakınları ve Rus halkı için X sosyal medya platformundan taziye mesajı yayınlamıştı.

Sejourne, "Aleksey Navalny, baskı sistemine direnişini hayatıyla ödedi. Cezaevinde ölümü Vladimir Putin'in rejiminin gerçekte ne olduğunu ortaya koyuyor." yorumunu yapmıştı.

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