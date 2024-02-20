Fransa Navalny'nin ölümüne ilişkin Rus büyükelçiyi Dışişleri'ne çağırdı

Fransa Dışişleri Bakanı Stephane Sejourne, Arjantin ziyareti sırasında yaptığı basın açıklamasında "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin rejiminin gerçek yüzünüzü gösterdiğini" söyleyerek, Rusya'nın Paris Büyükelçisini bakanlığa çağırdığını belirtti.

Rusya'nın Madrid, Stokholm, Berlin, Lahey ve Oslo büyükelçileri de bulundukları ülkelerin dışişleri bakanlıklarına çağrılmıştı.

Navalny'nin cezalandırılması ve ölümü

Rusya Federal Cezaevi Hizmetleri, mahkum muhalif Aleksey Navalny'nin cezaevinde hayatını kaybettiğini ve ölüm nedeninin araştırılacağını 16 Şubat'ta bildirmişti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, yaptığı açıklamada, Federal Cezaevi Hizmetlerinin belirli kurallar çerçevesinde Navalny'nin ölümünün nedenlerini araştırdığını ve bunun için herhangi bir talimata gerek olmadığını ifade ederek, "Doktorlar gerekli araştırmaları yapacaktır." ifadesini kullanmıştı.

Kremlin'e muhalif Aleksey Navalny, zehirlendiği iddiasıyla Almanya'nın başkenti Berlin'de tedavi gördükten sonra 17 Ocak 2021'de başkent Moskova'ya dönüşünde havalimanında tutuklanmıştı.

Rusya Federal Cezaevi Hizmetlerinin talebi üzerine 2 Şubat 2021'de Moskova Şehir Mahkemesinde Navalny aleyhinde açılan dava sonuçlanmış; Navalny'yi geçmişte yolsuzluk davası sonucunda verilen 3,5 yıl ertelenmiş hapis cezası, adli kontrol şartlarını yerine getirmediği gerekçesiyle normal hapis cezasına çevrilmişti.

Rus mahkemesi, Ağustos 2023'te cezaevinde bulunan Navalny'yi aşırılık yanlısı topluluk oluşturmaktan 19 yıl hapis cezasına çarptırmıştı.

Aleksey Navalny, geçen yıl ocak ayında Rusya'da terörle ve aşırıcılıkla bağlantılı kişilerin bulunduğu listeye dahil edilmişti.

Fransa Dışişleri Bakanı Sejourne, Navalny'nin cezaevinde hayatını kaybetmesinin ardından ailesi, yakınları ve Rus halkı için X sosyal medya platformundan taziye mesajı yayınlamıştı.

Sejourne, "Aleksey Navalny, baskı sistemine direnişini hayatıyla ödedi. Cezaevinde ölümü Vladimir Putin'in rejiminin gerçekte ne olduğunu ortaya koyuyor." yorumunu yapmıştı.