Haber Giriş: 24 Mart 2022 Perşembe 14:14Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
Kremlin: Müzakerelerin yavaş ilerlemesinden memnun değiliz
Kremlin Sözcüsü Peskov, "Ukrayna ile görüşmelerin yavaş ilerlemesinden duyulan memnuniyetsizlik Rusya Devlet Başkanı Putin'in katıldığı Güvenlik Konseyi toplantısında dile getirildi." dedi.
Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin gelişmeleri değerlendirdi.
Rusya Devlet Başkanı Putin'in katıldığı Güvenlik Konseyi toplantısına ilişkin açıklamalarda bulunan Peskov, Rusya Savunma Bakanı Şoygu'nun, Putin ve Güvenlik Konseyi'ne Ukrayna operasyonu hakkında bilgi verdiğini belirtti.
Kremlin Sözcüsü, Ukrayna ile görüşmelerin yavaş ilerlemesinden duyulan memnuniyetsizliğin toplantıda dile getirildiğini bildirdi.
İngiltere Başbakanı Johnson'ın Rusya'ya yönelik sert açıklamalarına da değinen Peskov, Johnson'ın en aktif Rus karşıtı lider konumunda olduğunu vurguladı.
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