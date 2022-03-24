Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin gelişmeleri değerlendirdi.

Rusya Devlet Başkanı Putin'in katıldığı Güvenlik Konseyi toplantısına ilişkin açıklamalarda bulunan Peskov, Rusya Savunma Bakanı Şoygu'nun, Putin ve Güvenlik Konseyi'ne Ukrayna operasyonu hakkında bilgi verdiğini belirtti.

Kremlin Sözcüsü, Ukrayna ile görüşmelerin yavaş ilerlemesinden duyulan memnuniyetsizliğin toplantıda dile getirildiğini bildirdi.

İngiltere Başbakanı Johnson'ın Rusya'ya yönelik sert açıklamalarına da değinen Peskov, Johnson'ın en aktif Rus karşıtı lider konumunda olduğunu vurguladı.